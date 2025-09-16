Miesięcznik
16 września 2025

Rusza przebudowa drogi powiatowej Gózd - Huta Krzeszowska

Powiat Niżański przystępuje do ważnej inwestycji drogowej. Rozpoczyna się realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1041R Zdziary - Banachy na odcinku Gózd - Huta Krzeszowska”. Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. z Głogowa Małopolskiego.

Karolina Kusińska

Umowę na realizację inwestycji podpisali starosta niżański Robert Bednarz i wicestarosta Józef Sroka wraz z Łukaszem Molterem - prezesem firmy Molter Sp. z o.o., w obecności naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Powiatu, Jadwigi Malugi.

Koszt przedsięwzięcia to 1 185 026,06 zł. Z tej kwoty 559 522 zł (47,21%) stanowi dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury, a pozostałe 625 504,06 zł to wkład własny Powiatu Niżańskiego.

Prace obejmą przebudowę drogi powiatowej Nr 1041R na odcinku o długości 997 m wraz z budową kanału technologicznego. Czas realizacji inwestycji przewidziano na miesiąc od dnia podpisania umowy, czyli do 10 października.

Karolina Kusińska

