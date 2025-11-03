Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księgarnia Regionalna
0.0 / 5
Stalowa Wola 3 listopada 2025

Rusza ósma edycja „Stalowowolskiej Paczki Pomocy”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli po raz ósmy organizuje lokalną akcję charytatywną „Stalowowolska Paczka Pomocy” - Edycja 2025. To wyjątkowa inicjatywa, która ma sprawić, by nikt z seniorów w okresie świątecznym nie czuł się samotny.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Celem akcji jest spędzenie czasu z osobami starszymi (60+), które na co dzień zmagają się z samotnością i nie korzystają z pomocy instytucjonalnej. Wolontariusze wraz z przedstawicielami instytucji, firm, szkół czy organizacji odwiedzają zgłoszonych seniorów, przekazując im świąteczne paczki, ale przede wszystkim - swój czas, rozmowę i ciepłe słowo.

- Nie chodzi tylko o paczkę z upominkami, ale o obecność, życzliwość i dobre słowo. Każdy uśmiech i chwila poświęcona drugiemu człowiekowi ma ogromne znaczenie - podkreślają organizatorzy.

W paczkach mogą znaleźć się m.in. produkty żywnościowe, środki czystości i artykuły tekstylne. Akcja potrwa od 10 listopada do 19 grudnia 2025 roku, a zgłoszenia do udziału w inicjatywie przyjmowane są do 28 listopada.

Osoby, instytucje i szkoły zainteresowane udziałem w tegorocznej edycji proszone są o kontakt z koordynatorami akcji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli:

Ewelina Paniewska - pokój nr 5
Tomasz Soja - pokój nr 14A
tel. 15 842 50 97 wew. 16 i 36
e-mail: mops@stalowawola.pl

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Gospodarka i Park Inwestycyjny w centrum uwagi
Stalowa Wola
Gospodarka i Park Inwestycyjny w centrum uwagi
Utrudnienia w Zaklikowie. Ulica Janowska zamknięta do końca roku
Zaklików
Utrudnienia w Zaklikowie. Ulica Janowska zamknięta do końca roku
Rekordowa XV kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków
Stalowa Wola
Rekordowa XV kwesta na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków
Młodzi radni zakończyli kadencję
Stalowa Wola
Młodzi radni zakończyli kadencję
Dusze wymagały
Dusze wymagały
Pożaru nie było, ale powiało grozą
Stalowa Wola
Pożaru nie było, ale powiało grozą
Atom i alkohol
Stalowa Wola
Atom i alkohol
Śmierć w kolorze Sapanta Blue
Śmierć w kolorze Sapanta Blue
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu