Rusza ósma edycja „Stalowowolskiej Paczki Pomocy”

Celem akcji jest spędzenie czasu z osobami starszymi (60+), które na co dzień zmagają się z samotnością i nie korzystają z pomocy instytucjonalnej. Wolontariusze wraz z przedstawicielami instytucji, firm, szkół czy organizacji odwiedzają zgłoszonych seniorów, przekazując im świąteczne paczki, ale przede wszystkim - swój czas, rozmowę i ciepłe słowo.

- Nie chodzi tylko o paczkę z upominkami, ale o obecność, życzliwość i dobre słowo. Każdy uśmiech i chwila poświęcona drugiemu człowiekowi ma ogromne znaczenie - podkreślają organizatorzy.

W paczkach mogą znaleźć się m.in. produkty żywnościowe, środki czystości i artykuły tekstylne. Akcja potrwa od 10 listopada do 19 grudnia 2025 roku, a zgłoszenia do udziału w inicjatywie przyjmowane są do 28 listopada.

Osoby, instytucje i szkoły zainteresowane udziałem w tegorocznej edycji proszone są o kontakt z koordynatorami akcji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli:

Ewelina Paniewska - pokój nr 5

Tomasz Soja - pokój nr 14A

tel. 15 842 50 97 wew. 16 i 36

e-mail: mops@stalowawola.pl