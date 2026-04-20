Rusza modernizacja kardiologii w szpitalu powiatowym

Całkowita wartość zadania wynosi 19 mln 183 tys. zł. Zdecydowaną większość, bo 17 mln 195 tys. zł, stanowi dofinansowanie przyznane przez Ministerstwo Zdrowia w ramach środków KPO. Pozostałe środki zabezpiecza samorząd Powiatu Stalowowolskiego.

Zakres prac obejmuje kompleksową modernizację oddziałów, dostosowującą je do aktualnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych, organizacyjnych i funkcjonalnych – bez ingerencji w konstrukcję budynku. Istotnym elementem inwestycji będzie także doposażenie w nowoczesny sprzęt medyczny. Trafi on nie tylko na Oddział Kardiologii Inwazyjnej, ale również do Poradni Kardiologicznej, Pracowni Hemodynamiki oraz Pracowni Elektroterapii i Elektrofizjologii.

Oddział Kardiologii Inwazyjnej w stalowowolskim szpitalu należy do czołowych ośrodków w regionie. Rocznie hospitalizowanych jest tu ponad 2 tysiące pacjentów.

- Został utworzony prawie 20 lat temu, więc wymagał już remontu oraz wymiany sprzętu medycznego. Rozpoczynająca się właśnie jego modernizacja będzie dużą inwestycją, ale jak już wcześniej zapowiadaliśmy - prace będziemy prowadzić w taki sposób, aby nie zawieszać działalności oddziału. Na czas remontu, jego pacjenci zostali przeniesieni do pomieszczeń na 1. piętrze pawilonu C ( I piętro, nad SOR) przy Oddziale Chirurgicznym Ogólnym. Kolejną ważną informacją organizacyjną jest to, że Poradnia Kontroli Rozruszników i Kardiowerterów mieści się teraz tymczasowo obok Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Wiemy, że remont wiąże się z pewnymi utrudnieniami dla pacjentów, ale prosimy o wyrozumiałość - prace potrwają krótko, a oddział wkrótce będzie jak nowy - mówi Beata Barcicka-Kłosowska, dyrektor SPZZOZ Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Umowę na realizację prac podpisano 8 kwietnia z firmą ACORDI. Wartość robót budowlanych to 4 mln 844 tys. zł. Zakres obejmuje m.in. wymianę wykładzin podłogowych, malowanie ścian i sufitów, wymianę drzwi wewnętrznych, modernizację łazienek wraz z dostosowaniem do standardów dostępności, wymianę paneli medycznych oraz centrali klimatyzacyjnej. Wykonawca przejął plac budowy 15 kwietnia.

Modernizacja kardiologii to jednak tylko jedna z kilku dużych inwestycji realizowanych obecnie w szpitalu przy wsparciu KPO. Równolegle trwają prace nad utworzeniem oddziału geriatrycznego o wartości ponad 21 mln zł oraz proces cyfryzacji placówki, którego koszt przekracza 11 mln zł. Oba projekty mają zostać zakończone jesienią 2026 roku.

Łącznie oznacza to znaczące wzmocnienie zaplecza medycznego szpitala i poprawę jakości świadczonych usług dla mieszkańców regionu.