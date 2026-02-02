Rusza konkurs o Nagrodę Miasta Stalowej Woli „Gałązka Sosny”. Zgłoszenia do 10 marca

„Gałązka Sosny” przyznawana jest osobom, zespołom oraz organizacjom, które w szczególny sposób wyróżniają się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury. O nagrodę mogą ubiegać się zarówno podmioty mające siedzibę na terenie Stalowej Woli, jak i te, które aktywnie działają na rzecz miasta.

Nagroda zostanie przyznana w pięciu kategoriach:

literatura,

wydarzenie kulturalne,

debiut artystyczny,

szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki,

kultura cyfrowa.

Termin składania wniosków upływa 10 marca 2026 roku.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej miasta. Dodatkowych informacji udziela Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Stalowej Woli (ul. Kwiatkowskiego 1, pokój 103a, tel. 15 847 93 16).

Wnioski należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nagroda Miasta Stalowej Woli Gałązka Sosny" w Biurze Podawczym Urzędu Miasta przy ul. Wolności 7, za pośrednictwem poczty oraz równocześnie w wersji elektronicznej na adres: um@stalowawola.pl .

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu Miasta, potwierdzona pieczęcią, a także data wpływu wniosku w wersji elektronicznej.

Regulamin i wnioski do pobrania na stronie www.stalowawola.pl.