Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 2 lutego 2026

Rusza konkurs o Nagrodę Miasta Stalowej Woli „Gałązka Sosny”. Zgłoszenia do 10 marca

Prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu o Nagrodę Miasta Stalowej Woli „Gałązka Sosny” w dziedzinie kultury. To jedno z najważniejszych miejskich wyróżnień dla twórców, animatorów i instytucji działających na rzecz lokalnej kultury.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

„Gałązka Sosny” przyznawana jest osobom, zespołom oraz organizacjom, które w szczególny sposób wyróżniają się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie dóbr kultury. O nagrodę mogą ubiegać się zarówno podmioty mające siedzibę na terenie Stalowej Woli, jak i te, które aktywnie działają na rzecz miasta.

Nagroda zostanie przyznana w pięciu kategoriach:

  • literatura,

  • wydarzenie kulturalne,

  • debiut artystyczny,

  • szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki,

  • kultura cyfrowa.

Termin składania wniosków upływa 10 marca 2026 roku.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej miasta. Dodatkowych informacji udziela Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Stalowej Woli (ul. Kwiatkowskiego 1, pokój 103a, tel. 15 847 93 16).

Wnioski należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nagroda Miasta Stalowej Woli Gałązka Sosny" w Biurze Podawczym Urzędu Miasta przy ul. Wolności 7, za pośrednictwem poczty oraz równocześnie w wersji elektronicznej na adres: um@stalowawola.pl.

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do Urzędu Miasta, potwierdzona pieczęcią, a także data wpływu wniosku w wersji elektronicznej.

Regulamin i wnioski do pobrania na stronie www.stalowawola.pl.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Nadkomisarz Łukasz Ramęda nowym zastępcą komendanta policji w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Nadkomisarz Łukasz Ramęda nowym zastępcą komendanta policji w Stalowej Woli
Pędzili 210 km/h na ekspresówce S19
Nisko
Pędzili 210 km/h na ekspresówce S19
Szpital w Nisku stawia na cyfryzację
Nisko
Szpital w Nisku stawia na cyfryzację
Odszedł do wieczności ks. Zygmunt Polityński
Stalowa Wola
Odszedł do wieczności ks. Zygmunt Polityński
Ciężki kuzyn Borsuka nie będzie produkowany w HSW?
Stalowa Wola
Ciężki kuzyn Borsuka nie będzie produkowany w HSW?
Ferie z kulturką w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Ferie z kulturką w Stalowej Woli
Nowy sprzęt dla szkół i służb w Powiecie Stalowowolskim
Stalowa Wola
Nowy sprzęt dla szkół i służb w Powiecie Stalowowolskim
Nowa ścieżka pieszo-rowerowa połączy Przędzel Kolonię ze szlakiem Green Velo
Rudnik nad Sanem
Nowa ścieżka pieszo-rowerowa połączy Przędzel Kolonię ze szlakiem Green Velo
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu