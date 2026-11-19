Umowę z wykonawcą podpisano 17 listopada w Starostwie Powiatowym w Nisku. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Drogowe ze Staszowa. Tego samego dnia przekazano również plac budowy, co oznacza, że można rozpocząć prace w terenie.

Wartość całego zadania wynosi 1 mln 120 tys. zł. Prawie połowa tej kwoty pochodzi z dofinansowania z rezerwy subwencji na 2026 rok. Pozostałe środki powiat pokryje z własnego budżetu.

W ramach inwestycji przebudowanych zostanie 596 metrów drogi w miejscowości Gózd. W planach jest również wykonanie zjazdów do posesji oraz budowa kanału technologicznego.

To kontynuacja prac rozpoczętych już w tym roku. Wcześniej przebudowano ponad kilometr tej samej drogi, również przy wsparciu środków z rezerwy subwencji.

Po zakończeniu obu etapów mieszkańcy i kierowcy mają zyskać wygodniejszy dojazd oraz bezpieczniejsze warunki poruszania się.

W związku z rozpoczęciem robót należy liczyć się z czasowymi utrudnieniami w ruchu drogowym i pieszym. Kierowcy oraz piesi powinni zachować ostrożność i stosować się do tymczasowego oznakowania.