Rusza 54. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli! Ponad 50 lat tradycji i sportowych emocji

Ponad pół wieku sportowej kroniki miasta

Idea plebiscytu od lat pozostaje niezmienna:

wyróżnić tych, którzy w wyjątkowy sposób reprezentują Stalową Wolę, popularyzują sport i inspirują młodych zawodników.

W gronie wcześniejszych laureatów znaleźli się m.in.:

• Lucjan Trela – legenda polskiego boksu, olimpijczyk,

• Stanisław Kluk – medalista mistrzostw Polski,

• Ewa Żerdecka,

• Joanna Jóźwik – czołowa polska biegaczka średniodystansowa.

To pokazuje, że plebiscyt często wskazywał osoby, które później odgrywały znaczącą rolę w polskim sporcie — a jednocześnie zawsze pozostawał blisko lokalnej społeczności.

Cztery kategorie i sport w pełnym przekroju

Tegoroczna edycja obejmuje cztery kategorie:

🟢 Najpopularniejszy Sportowiec 2025

20 nominowanych → Czytelnicy wybiorą Złotą Dziesiątkę.

🔵 Trener Roku 2025

5 kandydatów → wybieramy 1 zwycięzcę.

🟠 Talent Roku 2025

5 młodych zawodników (rocznik 2010) → wybieramy 1 zwycięzcę.

🔴 Master Roku 2025

10 sportowców-amatorów → wybieramy 1 zwycięzcę.

Lista nominowanych została opublikowana w grudniowym numerze miesięcznika „Sztafeta” oraz w serwisie sztafeta.pl.

Jak głosować? SMS lub kupony z miesięcznika

Czytelnicy mogą głosować na dwa sposoby:

1. Głosowanie SMS

– koszt jednego SMS-a wynosi 3 zł + VAT (3,69 zł)

– 1 SMS = 1 punkt dla wskazanego kandydata

– numery i treści SMS-ów znajdują się przy sylwetkach nominowanych

Głosować można dowolną liczbę razy.

2. Kupony z miesięcznika „Sztafeta”

Oryginalne kupony plebiscytowe znajdują się w:

• wydaniu grudniowym (2025)

• wydaniu styczniowym (2026)

Należy je wypełnić i dostarczyć do redakcji:

Wydawnictwo Sztafeta, Al. Jana Pawła II 25A/1010, Stalowa Wola

Zasada punktacji na kuponach:

– 1. miejsce – 3 pkt

– 2. miejsce – 2 pkt

– 3. miejsce – 1 pkt

Można dostarczyć dowolną liczbę kuponów.

Terminy głosowania i ogłoszenia wyników

Głosowanie trwa od 8 grudnia 2025 r. do 15 stycznia 2026 r. (do północy).

Wyniki zostaną ogłoszone publicznie 24 stycznia 2026 r. — w miesięczniku „Sztafeta” i na portalu sztafeta.pl.

Zasady i przejrzystość

– W plebiscycie głosują czytelnicy — zarówno poprzez SMS, jak i kupony.

– Zwycięzcami zostają kandydaci z największą liczbą punktów (suma głosów SMS + gazetowych).

– W kwestiach spornych decyduje jury w składzie: prezes zarządu, redaktor naczelny i dziennikarz sportowy „Sztafety”.

– Dane osobowe uczestników są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji plebiscytu.

Startujemy! Wybierzmy razem sportowe osobowości 2025 roku

Plebiscyt „Sztafety” to nie tylko konkurs — to wspólne budowanie sportowej tożsamości Stalowej Woli. Każdy głos to forma wsparcia dla ludzi, którzy codziennie trenują, rywalizują i godnie reprezentują nasze miasto.

🟧 Głosowanie trwa!

Zapraszamy do udziału poprzez SMS oraz kupony z miesięcznika.