Rusza 54. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli! Ponad 50 lat tradycji i sportowych emocji

Ponad pół wieku sportowej kroniki miasta
Idea plebiscytu od lat pozostaje niezmienna:
wyróżnić tych, którzy w wyjątkowy sposób reprezentują Stalową Wolę, popularyzują sport i inspirują młodych zawodników.
W gronie wcześniejszych laureatów znaleźli się m.in.:
• Lucjan Trela – legenda polskiego boksu, olimpijczyk,
• Stanisław Kluk – medalista mistrzostw Polski,
• Ewa Żerdecka,
• Joanna Jóźwik – czołowa polska biegaczka średniodystansowa.
To pokazuje, że plebiscyt często wskazywał osoby, które później odgrywały znaczącą rolę w polskim sporcie — a jednocześnie zawsze pozostawał blisko lokalnej społeczności.
Cztery kategorie i sport w pełnym przekroju
Tegoroczna edycja obejmuje cztery kategorie:
🟢 Najpopularniejszy Sportowiec 2025
20 nominowanych → Czytelnicy wybiorą Złotą Dziesiątkę.
🔵 Trener Roku 2025
5 kandydatów → wybieramy 1 zwycięzcę.
🟠 Talent Roku 2025
5 młodych zawodników (rocznik 2010) → wybieramy 1 zwycięzcę.
🔴 Master Roku 2025
10 sportowców-amatorów → wybieramy 1 zwycięzcę.
Lista nominowanych została opublikowana w grudniowym numerze miesięcznika „Sztafeta” oraz w serwisie sztafeta.pl.
Jak głosować? SMS lub kupony z miesięcznika
Czytelnicy mogą głosować na dwa sposoby:
1. Głosowanie SMS
– koszt jednego SMS-a wynosi 3 zł + VAT (3,69 zł)
– 1 SMS = 1 punkt dla wskazanego kandydata
– numery i treści SMS-ów znajdują się przy sylwetkach nominowanych
Głosować można dowolną liczbę razy.
2. Kupony z miesięcznika „Sztafeta”
Oryginalne kupony plebiscytowe znajdują się w:
• wydaniu grudniowym (2025)
• wydaniu styczniowym (2026)
Należy je wypełnić i dostarczyć do redakcji:
Wydawnictwo Sztafeta, Al. Jana Pawła II 25A/1010, Stalowa Wola
Zasada punktacji na kuponach:
– 1. miejsce – 3 pkt
– 2. miejsce – 2 pkt
– 3. miejsce – 1 pkt
Można dostarczyć dowolną liczbę kuponów.
Terminy głosowania i ogłoszenia wyników
Głosowanie trwa od 8 grudnia 2025 r. do 15 stycznia 2026 r. (do północy).
Wyniki zostaną ogłoszone publicznie 24 stycznia 2026 r. — w miesięczniku „Sztafeta” i na portalu sztafeta.pl.
Zasady i przejrzystość
– W plebiscycie głosują czytelnicy — zarówno poprzez SMS, jak i kupony.
– Zwycięzcami zostają kandydaci z największą liczbą punktów (suma głosów SMS + gazetowych).
– W kwestiach spornych decyduje jury w składzie: prezes zarządu, redaktor naczelny i dziennikarz sportowy „Sztafety”.
– Dane osobowe uczestników są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji plebiscytu.
Startujemy! Wybierzmy razem sportowe osobowości 2025 roku
-
Plebiscyt „Sztafety” to nie tylko konkurs — to wspólne budowanie sportowej tożsamości Stalowej Woli. Każdy głos to forma wsparcia dla ludzi, którzy codziennie trenują, rywalizują i godnie reprezentują nasze miasto.
🟧 Głosowanie trwa!
Zapraszamy do udziału poprzez SMS oraz kupony z miesięcznika.
