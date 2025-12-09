Miesięcznik
Rusza 54. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli! Ponad 50 lat tradycji i sportowych emocji

Już po raz 54. Wydawnictwo „Sztafeta” zaprasza mieszkańców Stalowej Woli do wspólnego wyboru sportowców, którzy w mijającym roku dostarczyli nam najwięcej emocji, radości i powodów do dumy. Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca Stalowej Woli to jedno z najstarszych tego typu wydarzeń w regionie — organizowane nieprzerwanie od czasów, gdy Sztafeta była jeszcze tygodnikiem. Przez dekady stał się nie tylko lokalną tradycją, ale i ważnym świadectwem historii stalowowolskiego sportu.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Ponad pół wieku sportowej kroniki miasta

Idea plebiscytu od lat pozostaje niezmienna:
wyróżnić tych, którzy w wyjątkowy sposób reprezentują Stalową Wolę, popularyzują sport i inspirują młodych zawodników.

W gronie wcześniejszych laureatów znaleźli się m.in.:
Lucjan Trela – legenda polskiego boksu, olimpijczyk,
Stanisław Kluk – medalista mistrzostw Polski,
Ewa Żerdecka,
Joanna Jóźwik – czołowa polska biegaczka średniodystansowa.

To pokazuje, że plebiscyt często wskazywał osoby, które później odgrywały znaczącą rolę w polskim sporcie — a jednocześnie zawsze pozostawał blisko lokalnej społeczności.

Cztery kategorie i sport w pełnym przekroju

Tegoroczna edycja obejmuje cztery kategorie:

🟢 Najpopularniejszy Sportowiec 2025

20 nominowanych → Czytelnicy wybiorą Złotą Dziesiątkę.

🔵 Trener Roku 2025

5 kandydatów → wybieramy 1 zwycięzcę.

🟠 Talent Roku 2025

5 młodych zawodników (rocznik 2010) → wybieramy 1 zwycięzcę.

🔴 Master Roku 2025

10 sportowców-amatorów → wybieramy 1 zwycięzcę.

Lista nominowanych została opublikowana w grudniowym numerze miesięcznika „Sztafeta” oraz w serwisie sztafeta.pl.

Jak głosować? SMS lub kupony z miesięcznika

Czytelnicy mogą głosować na dwa sposoby:

1. Głosowanie SMS

– koszt jednego SMS-a wynosi 3 zł + VAT (3,69 zł)
– 1 SMS = 1 punkt dla wskazanego kandydata
– numery i treści SMS-ów znajdują się przy sylwetkach nominowanych

Głosować można dowolną liczbę razy.

2. Kupony z miesięcznika „Sztafeta”

Oryginalne kupony plebiscytowe znajdują się w:

wydaniu grudniowym (2025)
wydaniu styczniowym (2026)

Należy je wypełnić i dostarczyć do redakcji:
Wydawnictwo Sztafeta, Al. Jana Pawła II 25A/1010, Stalowa Wola

Zasada punktacji na kuponach:
– 1. miejsce – 3 pkt
– 2. miejsce – 2 pkt
– 3. miejsce – 1 pkt

Można dostarczyć dowolną liczbę kuponów.

Terminy głosowania i ogłoszenia wyników

Głosowanie trwa od 8 grudnia 2025 r. do 15 stycznia 2026 r. (do północy).
Wyniki zostaną ogłoszone publicznie 24 stycznia 2026 r. — w miesięczniku „Sztafeta” i na portalu sztafeta.pl.

Zasady i przejrzystość

– W plebiscycie głosują czytelnicy — zarówno poprzez SMS, jak i kupony.
– Zwycięzcami zostają kandydaci z największą liczbą punktów (suma głosów SMS + gazetowych).
– W kwestiach spornych decyduje jury w składzie: prezes zarządu, redaktor naczelny i dziennikarz sportowy „Sztafety”.
– Dane osobowe uczestników są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji plebiscytu.

Startujemy! Wybierzmy razem sportowe osobowości 2025 roku

  1. Plebiscyt „Sztafety” to nie tylko konkurs — to wspólne budowanie sportowej tożsamości Stalowej Woli. Każdy głos to forma wsparcia dla ludzi, którzy codziennie trenują, rywalizują i godnie reprezentują nasze miasto.

🟧 Głosowanie trwa!
Zapraszamy do udziału poprzez SMS oraz kupony z miesięcznika.

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

