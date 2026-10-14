Rusz śladami Puszczy Sandomierskiej. Międzypokoleniowa gra terenowa w Ciemnym Kącie

Organizatorem międzypokoleniowej gry terenowej jest Klaster Lasowiacki. Do udziału zaproszeni są wszyscy – dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. Uczestnicy wyruszą na pełną zagadek wyprawę, podczas której będą poznawać przyrodę, historię i lokalne dziedzictwo Puszczy Sandomierskiej.

Na trasie nie zabraknie zadań związanych z gwarą, ziołami, dawnymi rzemiosłami oraz pracą bartnika. Liczyć się będą spostrzegawczość, współpraca i dobra zabawa. Dla grup przygotowano osiem pakietów nagród.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Gra odbędzie się pod patronatem i przy wsparciu Nadleśnictwa Rozwadów.

Wydarzenie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach otwartego konkursu ofert „Mecenat kulturalny 2026”.