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Rudnik nad Sanem 5 listopada 2026

Rudnik nad Sanem zaprasza na obchody Święta Niepodległości

Przed nami obchody Narodowego Święta Niepodległości. W Rudniku nad Sanem przygotowano wydarzenia, które pozwolą mieszkańcom wspólnie uczcić 108. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorzy zapraszają zarówno na spotkanie artystyczne 8 listopada, jak i oficjalne uroczystości zaplanowane na 11 listopada.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do udziału w obchodach zapraszają burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.

Pierwsze wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 8 listopada, w Centrum Caritas przy ul. Rzeszowskiej 35. Początek zaplanowano na godz. 15.30. W programie znalazła się artystyczna opowieść pod hasłem „Wiele pokoleń, jedna droga - Wolna Polska”, przygotowana przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kopkach.

Nie zabraknie również muzyki. Przed publicznością wystąpi Amelia Kolasa, uczestniczka zajęć wokalnych Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem.

Główne uroczystości odbędą się w środę, 11 listopada. Rozpoczną się o godz. 11 mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem.

Następnie, o godz. 12, uczestnicy przejdą w przemarszu z kościoła pod pomnik na Rynku. Tam o godz. 12.15 rozpoczną się oficjalne uroczystości wojskowe z udziałem żołnierzy 3. Niżańskiej Kompanii Regulacji Ruchu im. mjr. Anatola Pieregorodzkiego oraz Wojskowej Asysty Honorowej.

Organizatorzy zadbali także o pamiątkowy akcent. Dla uczestników obchodów przygotowano okolicznościowe przypinki.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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