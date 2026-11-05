Rudnik nad Sanem zaprasza na obchody Święta Niepodległości

Do udziału w obchodach zapraszają burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.

Pierwsze wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 8 listopada, w Centrum Caritas przy ul. Rzeszowskiej 35. Początek zaplanowano na godz. 15.30. W programie znalazła się artystyczna opowieść pod hasłem „Wiele pokoleń, jedna droga - Wolna Polska”, przygotowana przez uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Kopkach.

Nie zabraknie również muzyki. Przed publicznością wystąpi Amelia Kolasa, uczestniczka zajęć wokalnych Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem.

Główne uroczystości odbędą się w środę, 11 listopada. Rozpoczną się o godz. 11 mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Trójcy Świętej w Rudniku nad Sanem.

Następnie, o godz. 12, uczestnicy przejdą w przemarszu z kościoła pod pomnik na Rynku. Tam o godz. 12.15 rozpoczną się oficjalne uroczystości wojskowe z udziałem żołnierzy 3. Niżańskiej Kompanii Regulacji Ruchu im. mjr. Anatola Pieregorodzkiego oraz Wojskowej Asysty Honorowej.

Organizatorzy zadbali także o pamiątkowy akcent. Dla uczestników obchodów przygotowano okolicznościowe przypinki.