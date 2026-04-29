Rudnik nad Sanem uczci Święto Konstytucji 3 Maja

Obchody rozpoczną się o godzinie 11 uroczystą mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Trójcy Świętej. Następnie uczestnicy wezmą udział w przemarszu na rynek, gdzie pod pomnikiem odbędzie się dalsza część ceremonii. O godzinie 12:15 zaplanowano oficjalne uroczystości wojskowe z udziałem żołnierzy 3. Batalionu Inżynieryjnego z Niska.

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma nie tylko wymiar patriotyczny, ale także integracyjny - to okazja do wspólnego przeżywania historii i budowania lokalnej wspólnoty. Dla uczestników przygotowano również biało-czerwone flagi, które podkreślą podniosły charakter święta.

Zapowiada się dzień pełen symboliki, tradycji i wspólnego świętowania.