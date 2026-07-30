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Fot. Pixabay
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Rudnik nad Sanem 30 lipca 2026

Rudnik nad Sanem inwestuje w młode talenty

Dzieci i młodzież z terenu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem zyskają nowe możliwości rozwijania swoich zainteresowań i talentów. Samorząd pozyskał ponad 80 tys. zł na realizację projektu, który ma pomóc uczniom zdobywać nowe umiejętności oraz rozwijać swoje pasje poza tradycyjnymi lekcjami.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Umowa na realizację przedsięwzięcia została podpisana 20 lipca 2026 roku. W imieniu Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem dokument podpisali Zastępca Burmistrza Dariusz Świta oraz Skarbnik Gminy i Miasta Grażyna Reichert.

Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie przygotowanie inicjatyw edukacyjnych skierowanych do uczniów. Projekt ma stworzyć młodym mieszkańcom dodatkowe możliwości nauki, rozwijania zdolności i odkrywania nowych zainteresowań.

Pozyskane dofinansowanie wynosi 80 433 zł. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021–2027 i zostały przyznane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”.

To kolejny projekt realizowany przez Gminę i Miasto Rudnik nad Sanem, którego celem jest wsparcie najmłodszych mieszkańców. Samorząd podkreśla, że inwestowanie w edukację i rozwój młodych ludzi to inwestycja w przyszłość całej lokalnej społeczności.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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