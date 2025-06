Rudnik nad Sanem gospodarzem tegorocznych dożynek powiatowych

Organizatorami tegorocznego Święta Plonów są Powiat Niżański, Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Rudnickiej, które realizuje wydarzenie w ramach zadania publicznego. Współpraca między samorządami i organizacją pozarządową pozwoliła na sprawne przygotowanie uroczystości, która nawiązuje do tradycji i jednocześnie integruje lokalną społeczność.

W programie dożynek znajdą się m.in. stoiska promujące każdą z gmin, degustacje lokalnych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, prezentacje twórców ludowych, animacje dla dzieci oraz koncerty, które zakończą dzień wspólnego świętowania. Jak co roku, wydarzenie przyciągnie mieszkańców powiatu oraz gości z sąsiednich miejscowości, oferując okazję do spotkań, zabawy i promocji regionalnej kultury.

Władze Powiatu Niżańskiego oraz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem omówiły kwestie związane z organizacją dożynek i zapewniły się o obustronnej pomocy pod kątem organizacyjno – technicznym. Na spotkaniu obecna była naczelnik Wydziału Edukacji, Spraw Społecznych i Promocji Anna Orzoł, która przedstawiła zebranym najważniejsze sprawy dotyczące organizacji.

- Dożynki Powiatu Niżańskiego to nie tylko piękna tradycja, ale i wyjątkowy moment jedności całej naszej lokalnej społeczności. To święto, w którym w sposób symboliczny, ale i głęboko emocjonalny, wyrażamy wdzięczność naszym rolnikom za ich całoroczny trud, za umiłowanie ziemi i pielęgnowanie dziedzictwa przodków. Tegoroczna edycja, która odbędzie się w Rudniku nad Sanem – mieście o bogatej historii i silnych korzeniach kulturowych, będzie okazją do wspólnego przeżywania radości z owoców pracy rolników oraz do kultywowania naszych tradycji, poprzez występy artystyczne lokalnej społeczności, kuchnię i rękodzieło. Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Powiatu Niżańskiego oraz gości, do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu – zachęca starosta niżański Robert Bednarz.