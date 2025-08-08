Miesięcznik E-Wydanie Zareklamuj się
Rudnik nad Sanem 8 sierpnia 2025

Rudniczanie w zespole, który podbił Turcję i zgarnął główną nagrodę!

Zespół Legendary Rover z Rzeszowa – złożony z młodych inżynierów i studentów Politechniki Rzeszowskiej – powrócił niedawno z ogromnym sukcesem z Turcji, gdzie podczas międzynarodowych zawodów Anatolian Rover Challenge zdobył 1. miejsce w klasyfikacji generalnej. Co nas szczególnie cieszy – wśród członków zwycięskiego zespołu znaleźli się również: Łukasz Koszałka z Rudnika nad Sanem oraz Rafał Podkowa z pobliskich Kopek.

W zawodach uczestniczyło 25 reprezentantów zespołu, a nad projektem pracowało łącznie blisko 60 osób. Studenci nie tylko wygrali klasyfikację generalną, ale zgarnęli także aż pięć dodatkowych nagród. Wśród zadań, z jakimi mierzyli się młodzi konstruktorzy, były m.in. misja autonomiczna (podczas której łazik samodzielnie docierał do celu bez wsparcia operatora), wiercenie i pobieranie próbek, analiza wykrywania białek oraz prezentowanie wyników w formie naukowych raportów.

To nie były tylko zawody techniczne – ogromne znaczenie miały także umiejętności pracy zespołowej, odporność na stres oraz innowacyjność. Właśnie dzięki takim cechom Legendary Rover zyskał uznanie sędziów i pokonał rywali z całego świata.

Ciekawostką jest, że drużyna z Rzeszowa zastosowała nietypowe rozwiązania techniczne, m.in. komunikację opartą na alternatywnym systemie, dzięki czemu uniknęli problemów, które dopadły inne zespoły korzystające z wi-fi. Co więcej, ich łazikiem sterowano przy pomocy jednego kontrolera, co zrobiło duże wrażenie nawet na jurorach – operator zespołu jako jedyny uczestnik otrzymał specjalne wyróżnienie.

Dla Rudnika nad Sanem i okolic to ogromny powód do dumy. Młodzi ludzie współtworzą sukcesy, które odbijają się echem nie tylko w kraju, ale i na arenie międzynarodowej. Ich pasja, zaangażowanie i ciężka praca pokazują, że także z małych miejscowości mogą pochodzić wielkie osiągnięcia.

