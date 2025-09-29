Rozwadowskie ślady w „Lalce” Prusa? Kafejka Historyczna w bibliotece

Gościem wydarzenia będzie Rafał Skąpski - autor książki „Trzeci Wokulski”, który opowie o warszawskim kupcu Leonie Krupeckim. To właśnie w nim niektórzy badacze dopatrują się pierwowzoru literackiej postaci. Krupecki był synem urzędnika w charzewickich dobrach książąt Lubomirskich, a jego losy mogą mieć wiele wspólnego z Rozwadowem.

Swoimi odkryciami podzielą się także stalowowolscy przewodnicy miejscy, którzy prześledzili, jakie ślady rodziny Krupeckich można znaleźć w historii Rozwadowa. Spotkanie będzie więc okazją, by spojrzeć na „Lalkę” z nieco innej, lokalnej perspektywy - tym bardziej, że wkrótce ma powstać nowa ekranizacja powieści Prusa.

Na uczestników czeka kawa i słodki poczęstunek. Wydarzenie odbędzie się w środę, 8 października, o godz. 17:30 w MBP przy ul. Popiełuszki 10. Wstęp wolny.

Organizatorami spotkania są Fundacja Stalovianum i Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli przy wsparciu miasta.