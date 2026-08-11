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Stalowa Wola 11 sierpnia 2026

Rozwadowski Targ Staroci już w niedzielę. Kolejna okazja dla kolekcjonerów

W niedzielę, 16 sierpnia, na Rynku w Rozwadowie odbędzie się kolejna w tym roku edycja Rozwadowskiego Targu Staroci. Początek wydarzenia zaplanowano na godz. 7.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Na targu będzie można znaleźć przedmioty z historią, kolekcjonerskie pamiątki oraz różnego rodzaju starocie. Wydarzenie skierowane jest zarówno do doświadczonych kolekcjonerów i pasjonatów historii, jak i osób, które po prostu lubią wyszukiwać nietypowe i niepowtarzalne przedmioty.

Organizatorzy przypominają wystawcom, aby ze względu na uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego, które odbędą się 15 sierpnia na Rynku w Rozwadowie, rozstawiali swoje stoiska nie wcześniej niż w godzinach nocnych.

Na Rozwadowski Targ Staroci można wygodnie dojechać komunikacją miejską. Rozkład jazdy dostępny jest na stronie MZK Stalowa Wola. Można również skorzystać z systemu rowerów miejskich Stalowa Wola Bike.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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