Rozwadowski Targ Staroci już w niedzielę

Wydarzenie potrwa od godz. 7.00 do 14.00 i - jak zapowiadają organizatorzy - będzie okazją do poszukiwania unikalnych przedmiotów z różnych epok. Na stoiskach można znaleźć m.in. stare książki, porcelanę, biżuterię, zegarki, monety, pocztówki czy elementy wyposażenia domów.

Dla kolekcjonerów i pasjonatów historii

Rozwadowski Targ Staroci to wydarzenie cykliczne, które odbywa się w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Przyciąga nie tylko mieszkańców miasta, ale także kolekcjonerów i sprzedawców z regionu.

Organizatorzy zachęcają, aby przyjść nie tylko na zakupy, ale także po to, by sprzedać lub wymienić swoje przedmioty. W wydarzeniu mogą uczestniczyć zarówno doświadczeni kolekcjonerzy, jak i osoby, które po prostu chcą przejrzeć stare przedmioty i posłuchać historii z nimi związanych.

Wstęp wolny

Udział w targu jest bezpłatny - zarówno dla odwiedzających, jak i dla osób, które chcą wystawić swoje rzeczy.

Wydarzenie odbywa się przy wsparciu miasta. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej miasta.