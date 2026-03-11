Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
0.0 / 5
Stalowa Wola 11 marca 2026

Rozwadowski Targ Staroci już w niedzielę

Miłośnicy antyków, kolekcjonerzy i osoby lubiące rzeczy z historią znów będą mieli powód, by odwiedzić Rynek w Rozwadowie. W niedzielę, 15 marca, odbędzie się tam kolejna edycja Rozwadowskiego Targu Staroci.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wydarzenie potrwa od godz. 7.00 do 14.00 i - jak zapowiadają organizatorzy - będzie okazją do poszukiwania unikalnych przedmiotów z różnych epok. Na stoiskach można znaleźć m.in. stare książki, porcelanę, biżuterię, zegarki, monety, pocztówki czy elementy wyposażenia domów.

Dla kolekcjonerów i pasjonatów historii

Rozwadowski Targ Staroci to wydarzenie cykliczne, które odbywa się w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Przyciąga nie tylko mieszkańców miasta, ale także kolekcjonerów i sprzedawców z regionu.

Organizatorzy zachęcają, aby przyjść nie tylko na zakupy, ale także po to, by sprzedać lub wymienić swoje przedmioty. W wydarzeniu mogą uczestniczyć zarówno doświadczeni kolekcjonerzy, jak i osoby, które po prostu chcą przejrzeć stare przedmioty i posłuchać historii z nimi związanych.

Wstęp wolny

Udział w targu jest bezpłatny - zarówno dla odwiedzających, jak i dla osób, które chcą wystawić swoje rzeczy.

Wydarzenie odbywa się przy wsparciu miasta. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej miasta.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Nowe pomieszczenie w domu ludowym w Dąbrowie Rzeczyckiej
Radomyśl nad Sanem
Nowe pomieszczenie w domu ludowym w Dąbrowie Rzeczyckiej
Policja ostrzega przed wypalaniem traw
Rudnik nad Sanem
Policja ostrzega przed wypalaniem traw
„Spotkajmy się w Stalowej”. Warsztaty artystyczne dla młodzieży już w ten weekend
Stalowa Wola
„Spotkajmy się w Stalowej”. Warsztaty artystyczne dla młodzieży już w ten weekend
Rekolekcje dla młodzieży w Stalowej Woli. Odkryją sens Mszy Świętej
Stalowa Wola
Rekolekcje dla młodzieży w Stalowej Woli. Odkryją sens Mszy Świętej
„Lodołamaczy” pożegnanie sezonu
Stalowa Wola
„Lodołamaczy” pożegnanie sezonu
Modernizacja Placu Piłsudskiego przyspiesza. Widać kolejne efekty prac
Stalowa Wola
Modernizacja Placu Piłsudskiego przyspiesza. Widać kolejne efekty prac
„Gratis” do młotowiertarki? Ten pomysł może ich słono kosztować
Nisko
„Gratis” do młotowiertarki? Ten pomysł może ich słono kosztować
Nowa S74 coraz bliżej Niska i Stalowej Woli. Złożono oferty na projekt 73-kilometrowego odcinka
Stalowa Wola
Nowa S74 coraz bliżej Niska i Stalowej Woli. Złożono oferty na projekt 73-kilometrowego odcinka
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu