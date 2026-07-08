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Stalowa Wola 8 lipca 2026

Rozwadowski Targ Staroci już 12 lipca

Miłośnicy antyków, kolekcjonerstwa i przedmiotów z historią ponownie spotkają się na Rozwadowskim Targu Staroci. Najbliższa edycja wydarzenia odbędzie się w niedzielę, 12 lipca, w godzinach 7-14 na Rynku w Stalowej Woli-Rozwadowie.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Targ to miejsce, gdzie można znaleźć stare meble, porcelanę, monety, książki, pocztówki, zegary, militaria, płyty winylowe oraz wiele innych przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej. To także okazja do sprzedaży, wymiany i rozmów z pasjonatami historii oraz kolekcjonerstwa.

Organizatorzy zapraszają zarówno wystawców, jak i osoby, które chcą po prostu pospacerować między stoiskami i poszukać niecodziennych okazji. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a sprzedający są zwolnieni z opłat targowych.

Rozwadowski Targ Staroci odbywa się cyklicznie w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Miasta Stalowej Woli.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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