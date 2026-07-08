Rozwadowski Targ Staroci już 12 lipca

Targ to miejsce, gdzie można znaleźć stare meble, porcelanę, monety, książki, pocztówki, zegary, militaria, płyty winylowe oraz wiele innych przedmiotów o wartości kolekcjonerskiej. To także okazja do sprzedaży, wymiany i rozmów z pasjonatami historii oraz kolekcjonerstwa.

Organizatorzy zapraszają zarówno wystawców, jak i osoby, które chcą po prostu pospacerować między stoiskami i poszukać niecodziennych okazji. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a sprzedający są zwolnieni z opłat targowych.

Rozwadowski Targ Staroci odbywa się cyklicznie w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Organizatorem wydarzenia jest Urząd Miasta Stalowej Woli.