Rozwadowski Piknik Rodzinny – dzień pełen muzyki, zabawy i lokalnych atrakcji

Organizator - Rozwadowski Dom Kultury Sokół w Stalowej Woli przygotowali bogaty program artystyczny. Na scenie zaprezentują się zespoły wokalno-instrumentalne oraz dziecięce grupy taneczne, a także Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK oraz zespół perkusyjny PSM w Stalowa Wola. Jednym z głównych punktów programu będzie również koncert zespołu „Saper Band” z 18. Pułku Saperów w Nisku.

Nie zabraknie także atrakcji edukacyjnych i kreatywnych. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach tworzenia medalionów 3D, zabawek ze spinaczy, mini obrazów czy papierowych gąsienic. Dla rodzin przygotowano animacje, gry i zabawy ruchowe, a także specjalne strefy tematyczne: cyrkową, rękodzieła, dziergania na trawie oraz ścieżkę saperską.

Na odwiedzających czeka również gra terenowa poświęcona Rozwadowowi oraz pokaz wozu strażackiego, który z pewnością przyciągnie uwagę najmłodszych uczestników. Nie zabraknie także regionalnych smaków – Koło Gospodyń Wiejskich w Przyszowie „Przyszowianki” oraz Stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń” zapraszają na domowe specjały.

Organizacja pikniku została dofinansowana ze środków budżetu Powiatu Stalowowolskiego.