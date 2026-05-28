olczyk
Stalowa Wola Nisko Pysznica Zaleszany 28 maja 2026

Rozwadowski Piknik Rodzinny – dzień pełen muzyki, zabawy i lokalnych atrakcji

W niedzielę, 31 maja Rynek w Rozwadowie zamieni się w tętniące życiem centrum rodzinnej rozrywki. O godzinie 15 rozpocznie się impreza pod nazwą „Rozwadowski Piknik Rodzinny” – wydarzenie łączące muzykę, kreatywne warsztaty i atrakcje dla całych rodzin.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Organizator - Rozwadowski Dom Kultury Sokół w Stalowej Woli przygotowali bogaty program artystyczny. Na scenie zaprezentują się zespoły wokalno-instrumentalne oraz dziecięce grupy taneczne, a także Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK oraz zespół perkusyjny PSM w Stalowa Wola. Jednym z głównych punktów programu będzie również koncert zespołu „Saper Band” z 18. Pułku Saperów w Nisku.

Nie zabraknie także atrakcji edukacyjnych i kreatywnych. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w warsztatach tworzenia medalionów 3D, zabawek ze spinaczy, mini obrazów czy papierowych gąsienic. Dla rodzin przygotowano animacje, gry i zabawy ruchowe, a także specjalne strefy tematyczne: cyrkową, rękodzieła, dziergania na trawie oraz ścieżkę saperską.

Na odwiedzających czeka również gra terenowa poświęcona Rozwadowowi oraz pokaz wozu strażackiego, który z pewnością przyciągnie uwagę najmłodszych uczestników. Nie zabraknie także regionalnych smaków – Koło Gospodyń Wiejskich w Przyszowie „Przyszowianki” oraz Stowarzyszenie „Przyjazna Dłoń” zapraszają na domowe specjały.

Organizacja pikniku została dofinansowana ze środków budżetu Powiatu Stalowowolskiego.

