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Stalowa Wola 11 czerwca 2026

Rozwadowianka z Krakowa spotkała się z czytelnikami

Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli gościła Małgorzatę Polzer - pochodzącą z Rozwadowa poetkę, która od ponad czterdziestu lat mieszka i tworzy w Krakowie. Podczas spotkania autorskiego zaprezentowała dwa swoje tomiki poetyckie: debiutancki „My” oraz najnowszy „Szczelina nieścisłości”.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Autorka opowiadała o swojej twórczości, źródłach inspiracji oraz procesie powstawania wierszy. Jak podkreślała, najczęściej czerpie z codziennych doświadczeń, relacji międzyludzkich i emocji towarzyszących życiu.

- Poezję piszę od wielu lat, zawsze czerpiąc inspirację z tego, co mnie otacza - z relacji międzyludzkich, z własnych doświadczeń, z emocji, które towarzyszą codziennemu życiu - mówiła Małgorzata Polzer.

Rozmowę z poetką poprowadził Tomasz Gotkowski. W trakcie spotkania poruszono m.in. temat znaczenia tytułu „Szczelina nieścisłości”, a także miejsca poezji we współczesnym świecie zdominowanym przez komunikację internetową.

Nie zabrakło również muzycznych akcentów. Publiczność wysłuchała utworów Dymitra Szostakowicza i Claude’a Debussy’ego w wykonaniu Julii Hamery i Patryka Strojewskiego. Oboje są związani z Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia w Stalowej Woli i kształcą się pod kierunkiem prof. Szymona Szurmy.

Spotkanie było okazją nie tylko do poznania twórczości rodowitej Rozwadowianki, ale także do rozmowy o poezji, pamięci i emocjach, które od lat pozostają głównymi tematami jej literackich poszukiwań.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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