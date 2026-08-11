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Stalowa Wola 11 sierpnia 2026

Rozwadów zaprasza na Święto Wojska Polskiego

W sobotę, 15 sierpnia, Rozwadów ponownie stanie się miejscem obchodów Święta Wojska Polskiego. Na mieszkańców Stalowej Woli i okolic czeka cały dzień wydarzeń - od wystawy sprzętu wojskowego i transmisji defilady w Warszawie, po uroczystą mszę, przemarsz Kompanii Honorowej i Orkiestry Dętej oraz apel.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Od godz. 10 do 18 na parkingu za kościołem pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli-Rozwadowie będzie można oglądać wystawę sprzętu i wyposażenia wojskowego Garnizonu Nisko, a także sprzętu produkowanego w Hucie Stalowa Wola S.A. Na miejscu pojawią się również stanowiska promocyjne jednostek wojskowych.

O godz. 12 na telebimie będzie można obejrzeć transmisję defilady wojskowej z Warszawy. Organizatorzy zaplanowali również wojskową grochówkę.

Popołudnie będzie miało już bardziej uroczysty charakter. O godz. 16 w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta w intencji Wojska Polskiego i Ojczyzny, z udziałem Kompanii Honorowej oraz pocztu sztandarowego Garnizonu Nisko.

Następnie, o godz. 17, zaplanowano przemarsz Kompanii Honorowej Garnizonu Nisko oraz Orkiestry Dętej MDK na płytę rozwadowskiego rynku.

O godz. 17.15 rozpocznie się tam uroczysty apel.

Na koniec, w godzinach 17.45-19.45, na rynku będzie można odwiedzić miasteczko historyczne.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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