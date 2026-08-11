Rozwadów zaprasza na Święto Wojska Polskiego

Od godz. 10 do 18 na parkingu za kościołem pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Stalowej Woli-Rozwadowie będzie można oglądać wystawę sprzętu i wyposażenia wojskowego Garnizonu Nisko, a także sprzętu produkowanego w Hucie Stalowa Wola S.A. Na miejscu pojawią się również stanowiska promocyjne jednostek wojskowych.

O godz. 12 na telebimie będzie można obejrzeć transmisję defilady wojskowej z Warszawy. Organizatorzy zaplanowali również wojskową grochówkę.

Popołudnie będzie miało już bardziej uroczysty charakter. O godz. 16 w kościele pw. Matki Bożej Szkaplerznej odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta w intencji Wojska Polskiego i Ojczyzny, z udziałem Kompanii Honorowej oraz pocztu sztandarowego Garnizonu Nisko.

Następnie, o godz. 17, zaplanowano przemarsz Kompanii Honorowej Garnizonu Nisko oraz Orkiestry Dętej MDK na płytę rozwadowskiego rynku.

O godz. 17.15 rozpocznie się tam uroczysty apel.

Na koniec, w godzinach 17.45-19.45, na rynku będzie można odwiedzić miasteczko historyczne.