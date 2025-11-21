Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Stalowa Wola 21 listopada 2025

Rozwadów ma swoje serce: Miejsce Aktywności Lokalnej „Kreatywne Podwórko” tętni życiem

STALOWA WOLA, Rozwadów. Przy ul. 3 Maja 2 działa Miejsce Aktywności Lokalnej „Kreatywne Podwórko” — otwarta i bezpłatna przestrzeń, w której dzieci, młodzież, rodziny i seniorzy mogą spotykać się na zajęciach, rozwijać swoje pasje i budować sąsiedzkie relacje. To miejsce, które w krótkim czasie stało się naturalnym centrum integracji mieszkańców. Zespół MAL szczególnie zaprasza grupy nieformalne, gotowe współorganizować działania dla lokalnej społeczności.

Elżbieta Mierzwa-Laba

Kreatywność, ruch, wspólnota

„Kreatywne Podwórko” oferuje szeroki wachlarz cyklicznych zajęć. Wśród nich znajdują się:

  • warsztaty kreatywne rozwijające rękodzieło i techniki DIY,

  • zajęcia kulinarne oparte na zdrowych, sezonowych przepisach,

  • blok rodzic–dziecko z aktywnościami muzyczno-sensorycznymi,

  • spotkania filmowe i wieczory gier z kawiarenką sąsiedzką,

  • zajęcia z szydełkowania na dwóch poziomach zaawansowania,

  • łagodne treningi fitness cztery razy w tygodniu — dla zdrowia, dobrej kondycji i samopoczucia.

Każda z aktywności jest bezpłatna i odbywa się w kameralnej, bliskiej mieszkańcom przestrzeni.

Świąteczny klimat na horyzoncie

W najbliższych tygodniach MAL skupi się na programie świątecznym. W planach są m.in.:

  • pracownia ozdób zimowych,

  • sąsiedzkie ubieranie choinki połączone z herbatą i wspólnym śpiewaniem,

  • mini-kiermasz rękodzieła prezentujący efekty zajęć.

Od początku nowego roku ruszą także krótkie, praktyczne spotkania — od zajęć „małe naprawy w domu” po pilotową edycję klubu szachowo-warcabowego. Celem jest wzmacnianie sąsiedzkiej współpracy i tworzenie przestrzeni do naturalnej integracji międzypokoleniowej.

„MAL to przede wszystkim ludzie i pomysły”

„MAL to nie tylko harmonogram, lecz przede wszystkim ludzie i pomysły. Jeśli czegoś brakuje — dopiszmy to razem do planu” — mówi koordynatorka „Kreatywnego Podwórka”, Sylwia Komada-Bober.

Zespół zachęca mieszkańców oraz grupy nieformalne do zgłaszania własnych inicjatyw. Organizatorzy oferują:

  • bezpłatne udostępnienie sali i zaplecza kuchennego,

  • wsparcie organizacyjne,

  • pomoc promocyjną.

Warunek jest jeden: otwarty charakter wydarzenia i zgodność z regulaminem. To realna szansa, by bez zbędnych formalności zrealizować pomysł bliski mieszkańcom i poznać sąsiadów.

Miejsce, które łączy

„Kreatywne Podwórko” działa siedem dni w tygodniu, wzmacnia lokalny wolontariat i zapewnia dostęp do wartościowych, bezpłatnych zajęć. Stało się przestrzenią, w której łatwo zrobić pierwszy krok do wspólnego działania – niezależnie od wieku.

Kontakt:
ul. 3 Maja 2 (Rozwadów)
e-mail: kreatywnepodworko@gmail.com
tel.: 531 774 326

Zespół MAL ustala z zainteresowanymi terminy, zakres i potrzeby wydarzeń. Korzystanie z sali i sprzętu jest bezpłatne.

MAL „Kreatywne Podwórko” — tu pomysły mieszkańców zamieniają się w wydarzenia.
Koordynatorka: Sylwia Komada-Bober

Elżbieta Mierzwa-Laba

