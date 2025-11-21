Rozwadów ma swoje serce: Miejsce Aktywności Lokalnej „Kreatywne Podwórko” tętni życiem

Kreatywność, ruch, wspólnota
„Kreatywne Podwórko” oferuje szeroki wachlarz cyklicznych zajęć. Wśród nich znajdują się:
-
warsztaty kreatywne rozwijające rękodzieło i techniki DIY,
-
zajęcia kulinarne oparte na zdrowych, sezonowych przepisach,
-
blok rodzic–dziecko z aktywnościami muzyczno-sensorycznymi,
-
spotkania filmowe i wieczory gier z kawiarenką sąsiedzką,
-
zajęcia z szydełkowania na dwóch poziomach zaawansowania,
-
łagodne treningi fitness cztery razy w tygodniu — dla zdrowia, dobrej kondycji i samopoczucia.
Każda z aktywności jest bezpłatna i odbywa się w kameralnej, bliskiej mieszkańcom przestrzeni.
Świąteczny klimat na horyzoncie
W najbliższych tygodniach MAL skupi się na programie świątecznym. W planach są m.in.:
-
pracownia ozdób zimowych,
-
sąsiedzkie ubieranie choinki połączone z herbatą i wspólnym śpiewaniem,
-
mini-kiermasz rękodzieła prezentujący efekty zajęć.
Od początku nowego roku ruszą także krótkie, praktyczne spotkania — od zajęć „małe naprawy w domu” po pilotową edycję klubu szachowo-warcabowego. Celem jest wzmacnianie sąsiedzkiej współpracy i tworzenie przestrzeni do naturalnej integracji międzypokoleniowej.
„MAL to przede wszystkim ludzie i pomysły”
— „MAL to nie tylko harmonogram, lecz przede wszystkim ludzie i pomysły. Jeśli czegoś brakuje — dopiszmy to razem do planu” — mówi koordynatorka „Kreatywnego Podwórka”, Sylwia Komada-Bober.
Zespół zachęca mieszkańców oraz grupy nieformalne do zgłaszania własnych inicjatyw. Organizatorzy oferują:
-
bezpłatne udostępnienie sali i zaplecza kuchennego,
-
wsparcie organizacyjne,
-
pomoc promocyjną.
Warunek jest jeden: otwarty charakter wydarzenia i zgodność z regulaminem. To realna szansa, by bez zbędnych formalności zrealizować pomysł bliski mieszkańcom i poznać sąsiadów.
Miejsce, które łączy
„Kreatywne Podwórko” działa siedem dni w tygodniu, wzmacnia lokalny wolontariat i zapewnia dostęp do wartościowych, bezpłatnych zajęć. Stało się przestrzenią, w której łatwo zrobić pierwszy krok do wspólnego działania – niezależnie od wieku.
Kontakt:
ul. 3 Maja 2 (Rozwadów)
e-mail: kreatywnepodworko@gmail.com
tel.: 531 774 326
Zespół MAL ustala z zainteresowanymi terminy, zakres i potrzeby wydarzeń. Korzystanie z sali i sprzętu jest bezpłatne.
MAL „Kreatywne Podwórko” — tu pomysły mieszkańców zamieniają się w wydarzenia.
Koordynatorka: Sylwia Komada-Bober
