Rozwadów ma swoje serce: Miejsce Aktywności Lokalnej „Kreatywne Podwórko” tętni życiem

Kreatywność, ruch, wspólnota

„Kreatywne Podwórko” oferuje szeroki wachlarz cyklicznych zajęć. Wśród nich znajdują się:

warsztaty kreatywne rozwijające rękodzieło i techniki DIY,

zajęcia kulinarne oparte na zdrowych, sezonowych przepisach,

blok rodzic–dziecko z aktywnościami muzyczno-sensorycznymi,

spotkania filmowe i wieczory gier z kawiarenką sąsiedzką,

zajęcia z szydełkowania na dwóch poziomach zaawansowania,

łagodne treningi fitness cztery razy w tygodniu — dla zdrowia, dobrej kondycji i samopoczucia.

Każda z aktywności jest bezpłatna i odbywa się w kameralnej, bliskiej mieszkańcom przestrzeni.

Świąteczny klimat na horyzoncie

W najbliższych tygodniach MAL skupi się na programie świątecznym. W planach są m.in.:

pracownia ozdób zimowych,

sąsiedzkie ubieranie choinki połączone z herbatą i wspólnym śpiewaniem,

mini-kiermasz rękodzieła prezentujący efekty zajęć.

Od początku nowego roku ruszą także krótkie, praktyczne spotkania — od zajęć „małe naprawy w domu” po pilotową edycję klubu szachowo-warcabowego. Celem jest wzmacnianie sąsiedzkiej współpracy i tworzenie przestrzeni do naturalnej integracji międzypokoleniowej.

„MAL to przede wszystkim ludzie i pomysły”

— „MAL to nie tylko harmonogram, lecz przede wszystkim ludzie i pomysły. Jeśli czegoś brakuje — dopiszmy to razem do planu” — mówi koordynatorka „Kreatywnego Podwórka”, Sylwia Komada-Bober.

Zespół zachęca mieszkańców oraz grupy nieformalne do zgłaszania własnych inicjatyw. Organizatorzy oferują:

bezpłatne udostępnienie sali i zaplecza kuchennego,

wsparcie organizacyjne,

pomoc promocyjną.

Warunek jest jeden: otwarty charakter wydarzenia i zgodność z regulaminem. To realna szansa, by bez zbędnych formalności zrealizować pomysł bliski mieszkańcom i poznać sąsiadów.

Miejsce, które łączy

„Kreatywne Podwórko” działa siedem dni w tygodniu, wzmacnia lokalny wolontariat i zapewnia dostęp do wartościowych, bezpłatnych zajęć. Stało się przestrzenią, w której łatwo zrobić pierwszy krok do wspólnego działania – niezależnie od wieku.

Kontakt:

ul. 3 Maja 2 (Rozwadów)

e-mail: kreatywnepodworko@gmail.com

tel.: 531 774 326

Zespół MAL ustala z zainteresowanymi terminy, zakres i potrzeby wydarzeń. Korzystanie z sali i sprzętu jest bezpłatne.

MAL „Kreatywne Podwórko” — tu pomysły mieszkańców zamieniają się w wydarzenia.

Koordynatorka: Sylwia Komada-Bober