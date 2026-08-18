Rozwadów cofnie się w czasie o sto lat! Festiwal Historyczny już 29 sierpnia

Tego dnia serce Rozwadowa ma przypominać dawne miasteczko sprzed blisko stu lat. Organizatorzy przygotowali program, który ma pozwolić nie tylko oglądać historię, ale również jej dotknąć, posłuchać, przejechać się zabytkiem, spróbować swoich sił w przedwojennym sporcie, a wieczorem – zatańczyć.

Festiwal Historyczny w Rozwadowie rozpocznie się w sobotę, 29 sierpnia, o godz. 14 na rozwadowskim Rynku i potrwa do godz. 22.

Rozwadów jak z lat 20. i 30.

Tegoroczna, druga edycja wydarzenia zabierze uczestników przede wszystkim w czasy dwudziestolecia międzywojennego. Jedną z największych atrakcji będzie strefa żywej historii, w której pojawią się grupy rekonstrukcyjne prezentujące dawne umundurowanie, wyposażenie wojskowe oraz codzienność żołnierzy.

Na Rynku będzie można zobaczyć m.in. obóz wojskowy, szpital polowy czy stanowiska policyjne. Rekonstruktorzy pokażą również modę i styl życia z minionych epok.

W godz. 15–16 oraz 18–19 grupy rekonstrukcyjne zaprezentują się także na scenie plenerowej.

Riksza, bicykl i zabytkowe samochody

Na tym jednak nie koniec podróży w przeszłość. Od godz. 14 do 19 działać będzie Mobilne Muzeum Rowerów „Wsiadaj i jedź zabytkiem”. To wystawa, której nie trzeba oglądać wyłącznie z dystansu – będzie można przejechać się repliką XIX-wiecznego bicykla czy skorzystać z przejażdżki rikszą.

Miłośnicy motoryzacji również znajdą coś dla siebie. Od godz. 16 do 20 zaplanowano zlot zabytkowych samochodów Automobilklubu Stalowa Wola pod hasłem „Klasycznie historycznie”.

Jak grano w piłkę przed wojną? Retro Liga na Rynku

Sportowym akcentem wydarzenia będzie Retro Liga. W godz. 16–18 rozegrane zostaną mecze inspirowane przedwojennymi rozgrywkami piłki nożnej.

To okazja, by zobaczyć, jak wyglądała futbolowa rywalizacja w czasach, gdy stroje, zasady i cała oprawa meczów znacząco różniły się od tych znanych ze współczesnych stadionów.

Spacer śladami międzywojennego Rozwadowa

Festiwal będzie także okazją do lepszego poznania historii samego Rozwadowa. O godz. 14 rozpocznie się spacer z przewodnikiem „Śladami międzywojennej historii”. Poprowadzi go Krzysztof Adamek, a uczestnicy spotkają się przy pomniku króla Jana III Sobieskiego.

O godz. 17 rozpocznie się natomiast debata „Rozwadowskie i stalowowolskie elity – portret lokalnej inteligencji końca lat 30. XX wieku”, którą poprowadzą Joanna Rybak i Piotr Słuchocki.

Dużo atrakcji dla dzieci i całych rodzin

Organizatorzy pomyśleli również o najmłodszych. Od godz. 14 do 20 działać będzie strefa edukacyjno-warsztatowa. W programie znalazły się m.in. Obwoźne Biuro Patentowe Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, projektowanie własnych retro T-shirtów, warsztaty i zabawy z epoki oraz tworzenie pocztówek z dawnego Rozwadowa.

Będzie także retro fotościanka, przy której całe rodziny będą mogły zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.

Wśród dodatkowych atrakcji znajdą się dmuchańce, strefa kolorowych warkoczyków dla dzieci oraz „Majsterkowo” – kreatywne warsztaty Castoramy. Swoje stoiska przygotują również Komenda Powiatowa Policji w Stalowej Woli oraz Straż Ochrony Kolei w Stalowej Woli–Rozwadowie.

Kolejowy Rozwadów też otworzy swoje drzwi

Między godz. 14 a 16 będzie można zajrzeć również do kolejowej historii dzielnicy. Zaplanowano zwiedzanie rozwadowskiej makiety kolejowej przy ul. Targowej 12 oraz zabytkowego parowozu przy ul. Dąbrowskiego 12, obok dworca PKP.

Kabaret, Kapela Podwórkowa i wielki finał w rytmie retro

Nie zabraknie scenicznych atrakcji. O godz. 19 wystąpią „COPnięci” – Amatorska Trupa Kabaretowa Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego.

O godz. 19.30 na scenie pojawi się Kapela Podwórkowa „Rozwadów” z udziałem chóru męskiego Grupy Rekonstrukcyjnej „Żołnierze Wojska Polskiego Wrzesień 1939” z Jastkowic.

A później Rynek zamieni się w parkiet. Od godz. 20.15 aż do 22 potrwa potańcówka retro, która zakończy tegoroczną podróż do międzywojennego Rozwadowa.

Przez cały czas trwania wydarzenia, od godz. 14 do 22, dostępna będzie również strefa gastronomiczna.

Festiwal Historyczny w Rozwadowie – najważniejsze informacje

Kiedy: sobota, 29 sierpnia 2026 r.

Gdzie: Rynek w Stalowej Woli–Rozwadowie

Godziny: 14.00–22.00

Wstęp: bezpłatny

Organizatorami Festiwalu Historycznego w Rozwadowie są Muzeum Regionalne w Stalowej Woli oraz Zrzeszenie Miłośników Rozwadowa.

Zadanie współfinansowane jest z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Programu „WspółKultura” oraz dofinansowane z budżetu Gminy Stalowa Wola.