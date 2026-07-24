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Stalowa Wola 23 lipca 2026

Rozpoczynają się prace związane z rozbudową ul. Przyszowskiej

W piątek, 24 lipca 2026 roku o godz. 6:00, rozpoczną się prace związane z rozbudową ul. Przyszowskiej. W związku z inwestycją wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do 1 lipca 2027 roku zamknięty dla ruchu będzie odcinek ul. Przyszowskiej od skrzyżowania z ul. Bojanowską do zakładu Thoni Alutec.

Na załączonej mapie poglądowej kolorem niebieskim oznaczono trasę objazdu, natomiast kolorem czerwonym – odcinek wyłączony z ruchu.

Kierowcy i piesi proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót oraz o stosowanie się do tymczasowego oznakowania. Inwestycja ma na celu poprawę infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa użytkowników tej części miasta.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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