Rudnik nad Sanem 24 października 2025

Rozpoczyna się przebudowa drogi wojewódzkiej nr 863 w Kopkach

W Kopkach rozpoczęła się długo oczekiwana inwestycja drogowa - przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 863, kluczowego połączenia między powiatami niżańskim i biłgorajskim.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Dzięki staraniom burmistrza Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem udało się pozyskać 1,1 mln zł z budżetu Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, a wkład własny gminy wynosi ponad 322 tys. zł.

Pierwszy etap prac obejmuje fragment od granicy z gminą Krzeszów do skrzyżowania z ulicą Górka. - Ten odcinek od lat uznawany jest za jeden z najbardziej niebezpiecznych w regionie. Wąska jezdnia, brak poboczy i duże natężenie ruchu od dawna stanowią poważne zagrożenie dla kierowców i pieszych - mówi Tadeusz Handziak, burmistrz gminy Rudnik nad Sanem. - Przebudowa ma ogromne znaczenie zarówno dla mieszkańców Kopek, jak i całego regionu.

Przekazanie placu budowy odbyło się w obecności przedstawicieli Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz firmy wykonawczej, M-Via Sp. z o.o.

Inwestycja ma na celu nie tylko poprawę bezpieczeństwa, ale także wygody mieszkańców i kierowców korzystających z tej ważnej trasy w regionie.

