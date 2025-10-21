Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Osiedle Leśna
0.0 / 5
Stalowa Wola 21 października 2025

Rozpoczyna się modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym w Stalowej Woli

W przededniu Wszystkich Świętych w Stalowej Woli rusza kolejna inwestycja mająca na celu uporządkowanie przestrzeni cmentarza komunalnego. W przetargu na „Remont i modernizację alejek na terenie cmentarza komunalnego” wybrano firmę PIARTBUD z Jastkowic, która zrealizuje zadanie za trochę ponad 135 tys. złotych.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny, podkreśla symboliczne i społeczne znaczenie prac. - W tych dniach, kiedy przygotowujemy się do uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, troska o godny wygląd naszego cmentarza komunalnego nabiera wyjątkowego znaczenia. Chcemy, by miejsce to - pełne pamięci, zadumy i modlitwy - było również uporządkowane, bezpieczne i estetyczne. Modernizacja alejek to wyraz szacunku dla zmarłych oraz troski o komfort odwiedzających ich groby.

Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na alejkach o nawierzchni piaszczystej, ułożenie i przełożenie obrzeży betonowych oraz naprawę uszkodzonych fragmentów kostki.

Realizacja zadania potrwa 40 dni, a wykonawca udzielił 10-letniej gwarancji na wykonane prace.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Brandwica: duży pożar budynku magazynowego. W akcji 30 strażaków
Stalowa Wola
Brandwica: duży pożar budynku magazynowego. W akcji 30 strażaków
40 lat minęło… Jubileusz Chóru Kameralnego MDK w Stalowej Woli
Stalowa Wola
40 lat minęło… Jubileusz Chóru Kameralnego MDK w Stalowej Woli
„48 Hours Challenge - Zniknij bez śladu”. Niebezpieczna zabawa natolatków
„48 Hours Challenge - Zniknij bez śladu”. Niebezpieczna zabawa natolatków
Nowa pętla autobusowa w Rozwadowie - wybrano wykonawcę inwestycji
Stalowa Wola
Nowa pętla autobusowa w Rozwadowie - wybrano wykonawcę inwestycji
Niewybuch odkryty w Przędzelu. Ewakuowano mieszkańców pięciu domów
Rudnik nad Sanem
Niewybuch odkryty w Przędzelu. Ewakuowano mieszkańców pięciu domów
Dynamo Kijów U19 zagra z Brommapojkarną w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Dynamo Kijów U19 zagra z Brommapojkarną w Stalowej Woli
Zagrać w Bollywood? Niemożliwe nie istnieje
Zagrać w Bollywood? Niemożliwe nie istnieje
Stalowa Wola w europejskiej sieci „Peer Reviews”
Stalowa Wola
Stalowa Wola w europejskiej sieci „Peer Reviews”
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu