Rozpoczyna się modernizacja alejek na cmentarzu komunalnym w Stalowej Woli

Prezydent Stalowej Woli, Lucjusz Nadbereżny, podkreśla symboliczne i społeczne znaczenie prac. - W tych dniach, kiedy przygotowujemy się do uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, troska o godny wygląd naszego cmentarza komunalnego nabiera wyjątkowego znaczenia. Chcemy, by miejsce to - pełne pamięci, zadumy i modlitwy - było również uporządkowane, bezpieczne i estetyczne. Modernizacja alejek to wyraz szacunku dla zmarłych oraz troski o komfort odwiedzających ich groby.

Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na alejkach o nawierzchni piaszczystej, ułożenie i przełożenie obrzeży betonowych oraz naprawę uszkodzonych fragmentów kostki.

Realizacja zadania potrwa 40 dni, a wykonawca udzielił 10-letniej gwarancji na wykonane prace.