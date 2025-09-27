Różowy październik na Podkarpaciu

Mammografia – badanie, które ratuje życie

Mammografia to szybkie i bezbolesne badanie, które trwa zaledwie kilka minut. Pozwala wykryć zmiany, których nie da się zauważyć w samobadaniu. Regularne badania u kobiet w wieku 45-74 lat zmniejszają ryzyko zgonu nawet o 30 proc.

Na Podkarpaciu można skorzystać z bezpłatnej mammografii w 23 pracowniach stacjonarnych i 6 mammobusach, które docierają także do mniejszych miejscowości.

Jak badają się mieszkanki regionu?

Z programu profilaktycznego korzysta średnio 30 proc. kobiet w województwie. Najlepiej wypadają powiaty jarosławski i przeworski - tam badanie zrobiło ponad 40 proc. mieszkanek. Są jednak miejsca, gdzie na mammografię zgłasza się zaledwie co piąta kobieta. Różowy październik ma to zmienić.

NFZ zachęca do profilaktyki

- 29 września zapraszamy do siedziby Podkarpackiego NFZ w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8. Każda chętna osoba będzie mogła porozmawiać o profilaktyce, nauczyć się prawidłowego samobadania piersi i uzyskać informacje o grupach ryzyka - mówi Rafał Śliż, rzecznik prasowy Podkarpackiego NFZ.

NFZ przypomina też o swoim mobilnym stanowisku informacyjnym. Jeszcze przed i w trakcie różowego października będzie je można spotkać m.in. w Ustrzykach Dolnych, Dębicy czy Rzeszowie.

Profilaktyka pod lupą

Oprócz mammografii warto pamiętać o samobadaniu piersi - najlepiej wykonywać je raz w miesiącu od 20. roku życia. Wczesne wykrycie zmian może uratować zdrowie, a nawet życie.