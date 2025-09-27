Miesięcznik
Fot. pixabay
27 września 2025

Różowy październik na Podkarpaciu

Październik to miesiąc świadomości raka piersi, zwany "różowym październikiem". To czas, kiedy szczególnie mocno przypomina się kobietom, jak ważne są badania profilaktyczne. Rak piersi to najczęstszy nowotwór wśród Polek – co roku diagnozowany jest u ok. 20 tysięcy kobiet. Wczesne wykrycie daje ogromne szanse na wyleczenie.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Mammografia – badanie, które ratuje życie

Mammografia to szybkie i bezbolesne badanie, które trwa zaledwie kilka minut. Pozwala wykryć zmiany, których nie da się zauważyć w samobadaniu. Regularne badania u kobiet w wieku 45-74 lat zmniejszają ryzyko zgonu nawet o 30 proc.

Na Podkarpaciu można skorzystać z bezpłatnej mammografii w 23 pracowniach stacjonarnych i 6 mammobusach, które docierają także do mniejszych miejscowości.

Jak badają się mieszkanki regionu?

Z programu profilaktycznego korzysta średnio 30 proc. kobiet w województwie. Najlepiej wypadają powiaty jarosławski i przeworski - tam badanie zrobiło ponad 40 proc. mieszkanek. Są jednak miejsca, gdzie na mammografię zgłasza się zaledwie co piąta kobieta. Różowy październik ma to zmienić.

NFZ zachęca do profilaktyki

- 29 września zapraszamy do siedziby Podkarpackiego NFZ w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8. Każda chętna osoba będzie mogła porozmawiać o profilaktyce, nauczyć się prawidłowego samobadania piersi i uzyskać informacje o grupach ryzyka - mówi Rafał Śliż, rzecznik prasowy Podkarpackiego NFZ.

NFZ przypomina też o swoim mobilnym stanowisku informacyjnym. Jeszcze przed i w trakcie różowego października będzie je można spotkać m.in. w Ustrzykach Dolnych, Dębicy czy Rzeszowie.

Profilaktyka pod lupą

Oprócz mammografii warto pamiętać o samobadaniu piersi - najlepiej wykonywać je raz w miesiącu od 20. roku życia. Wczesne wykrycie zmian może uratować zdrowie, a nawet życie.

