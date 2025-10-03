Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Zielone Osiedle
0.0 / 5
Stalowa Wola 3 października 2025

RÓŻOWY MARSZ nie tylko KOBIET. Druga edycja wydarzenia w Stalowej Woli już 12 października

Stalowa Wola ponownie stanie się różowa. Po ubiegłorocznym sukcesie, kiedy w marszu wzięło udział kilkaset osób, organizatorzy zapraszają na drugą edycję RÓŻOWEGO MARSZU nie tylko KOBIET. To wydarzenie ma nie tylko jednoczyć mieszkańców, ale przede wszystkim przypominać, że profilaktyka raka piersi ratuje życie.

REKLAMA
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Dziennikarka

Październik na całym świecie znany jest jako miesiąc świadomości raka piersi. To czas, kiedy szczególnie mocno mówi się o profilaktyce, badaniach i wspieraniu osób dotkniętych tą chorobą. W Polsce rak piersi pozostaje najczęściej diagnozowanym nowotworem u kobiet – co roku rozpoznaje się go u około 20 tysięcy pacjentek, a około 6 tysięcy z jego powodu umiera. Wczesne wykrycie daje jednak ogromne szanse na wyleczenie – sięgające nawet 90 procent.

Stalowowolskie Stowarzyszenie Amazonka po raz drugi dołącza do tej ogólnopolskiej i światowej inicjatywy, organizując RÓŻOWY MARSZ nie tylko KOBIET, który odbędzie się w niedzielę, 12 października 2025 roku. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 14.00 w Parku Miejskim. Tegoroczne hasło brzmi: „Rak to nie wyrok”.

Rak to nie wyrok

– „Naszym celem jest, aby każda kobieta pamiętała o badaniach profilaktycznych. Rak piersi nie musi być wyrokiem, jeśli zostanie wykryty wcześnie. Marsz ma przypominać o tym w sposób symboliczny, ale zarazem radosny – bo życie i zdrowie są największą wartością” – mówi Barbara Baryła, prezes Stalowowolskiego Stowarzyszenia Amazonka, organizatora wydarzenia.

Wspólna inicjatywa wielu środowisk

Marsz został objęty patronatem honorowym Prezydenta Miasta Stalowej Woli, Rafała Webera – Posła na Sejm RP oraz Starosty Powiatu Stalowowolskiego.

W przygotowanie wydarzenia zaangażowało się wiele środowisk: zespoły artystyczne z Miejskiego Domu Kultury, młodzież z Centrum Edukacji Zawodowej, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki. Włączyli się również okoliczni przedsiębiorcy oferując swoje usługi, a wiele cukierni zaoferowało swoją pomoc, przygotowując słodkie przekąski dla uczestników.

– „Cieszy nas ogromnie, że do akcji dołącza tak wiele osób i instytucji. To pokazuje, że Amazonki nie są same, a solidarność mieszkańców jest prawdziwą siłą naszego miasta” – podkreśla Barbara Baryła.

Program wydarzenia

RÓŻOWY MARSZ nie tylko KOBIET to nie tylko przemarsz, ale również bogaty program wydarzeń edukacyjnych i integracyjnych:

  • nauka samobadania piersi prowadzona przez Amazonki,

  • loteria „Koło Fortuny” Fundacji „Szeptus”,

  • animacje i zabawy dla dzieci ze Stowarzyszeniem „Kreatywne Podwórko”,

  • pomiar ciśnienia i cukru oraz konsultacje z podologami i masażystami dzięki Medycznej Szkole Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej,

  • ciepła herbata, bigos i barszcz flisacki dla uczestników.

Marsz poprowadzi Orkiestra Miejskiego Domu Kultury oraz mażoretki „Różanki” z Rozwadowskiego Domu Kultury Sokół. Nagłośnienie i oprawę muzyczną całej imprezy zapewni DJ Kubuś.

Organizatorzy przygotowali także konkurs na najciekawszą różową stylizację – zwycięzców czeka nagroda niespodzianka.

Druga edycja z jeszcze większą siłą

W zeszłym roku w marszu udział wzięło kilkaset osób. Organizatorzy liczą, że tym razem frekwencja będzie jeszcze wyższa.

– „Każdy, kto do nas dołączy, stanie się częścią ważnego przesłania: rak to nie wyrok, a profilaktyka naprawdę ratuje życie. Razem możemy więcej – dla zdrowia, dla życia, dla siebie nawzajem” – zaznacza Barbara Baryła.

12 października Stalowa Wola znów na chwilę rozbłyśnie różem – kolorem nadziei, solidarności i troski. Organizatorzy zachęcają, by każdy uczestnik założył różowy element stroju, pokazując w ten sposób wsparcie dla Amazonek i wszystkich osób walczących z rakiem.

RÓŻOWY MARSZ nie tylko KOBIET to wydarzenie otwarte dla wszystkich. Jego realizacja została dofinansowana ze środków Gminy Stalowa Wola. Warto przyjść z rodziną i przyjaciółmi, by razem zamanifestować troskę o zdrowie i jedność stalowowolskiej społeczności.

Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie wydarzenia na Facebooku: Różowy Marsz – nie tylko kobiet. Dołącz i bądź częścią tego ważnego dnia!

Warto też sięgnąć po najnowszy numer miesięcznika „Sztafeta”, w którym znalazł się poruszający artykuł „Słowo, którego nigdy nie chcesz usłyszeć” – rozmowa z Justyną Wesołowską i Dorotą Dziedzic, które usłyszały diagnozę raka piersi, a także praktyczny poradnik, gdzie szukać pomocy i wsparcia.

Miesięcznik dostępny jest tutaj: Październik 2025 – miesięcznik Sztafeta (druk)

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Jest decyzja środowiskowa dla S74 Opatów-Nisko
Stalowa Wola
Jest decyzja środowiskowa dla S74 Opatów-Nisko
Kto doleje benzyny do wehikułu sztuki?
Stalowa Wola
Kto doleje benzyny do wehikułu sztuki?
Zdewastowano ławki w rudnickim parku
Rudnik nad Sanem
Zdewastowano ławki w rudnickim parku
Przedszkole w Chwałowicach oficjalnie otwarte
Radomyśl nad Sanem
Przedszkole w Chwałowicach oficjalnie otwarte
Kopki. Kontrabanda z nieba. Balon i 200 tys. zł strat dla państwa
Rudnik nad Sanem
Kopki. Kontrabanda z nieba. Balon i 200 tys. zł strat dla państwa
Prohibicja nocą? Teraz głos mają mieszkańcy Stalowej Woli
Stalowa Wola
Prohibicja nocą? Teraz głos mają mieszkańcy Stalowej Woli
Czy doszło do próby porwania dziecka w Stalowej Woli?
Stalowa Wola
Czy doszło do próby porwania dziecka w Stalowej Woli?
Pływalnia nie jest z… gumy
Stalowa Wola
Pływalnia nie jest z… gumy
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu