RÓŻOWY MARSZ nie tylko KOBIET. Druga edycja wydarzenia w Stalowej Woli już 12 października

Październik na całym świecie znany jest jako miesiąc świadomości raka piersi. To czas, kiedy szczególnie mocno mówi się o profilaktyce, badaniach i wspieraniu osób dotkniętych tą chorobą. W Polsce rak piersi pozostaje najczęściej diagnozowanym nowotworem u kobiet – co roku rozpoznaje się go u około 20 tysięcy pacjentek, a około 6 tysięcy z jego powodu umiera. Wczesne wykrycie daje jednak ogromne szanse na wyleczenie – sięgające nawet 90 procent.

Stalowowolskie Stowarzyszenie Amazonka po raz drugi dołącza do tej ogólnopolskiej i światowej inicjatywy, organizując RÓŻOWY MARSZ nie tylko KOBIET, który odbędzie się w niedzielę, 12 października 2025 roku. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 14.00 w Parku Miejskim. Tegoroczne hasło brzmi: „Rak to nie wyrok”.

Rak to nie wyrok

– „Naszym celem jest, aby każda kobieta pamiętała o badaniach profilaktycznych. Rak piersi nie musi być wyrokiem, jeśli zostanie wykryty wcześnie. Marsz ma przypominać o tym w sposób symboliczny, ale zarazem radosny – bo życie i zdrowie są największą wartością” – mówi Barbara Baryła, prezes Stalowowolskiego Stowarzyszenia Amazonka, organizatora wydarzenia.

Wspólna inicjatywa wielu środowisk

Marsz został objęty patronatem honorowym Prezydenta Miasta Stalowej Woli, Rafała Webera – Posła na Sejm RP oraz Starosty Powiatu Stalowowolskiego.

W przygotowanie wydarzenia zaangażowało się wiele środowisk: zespoły artystyczne z Miejskiego Domu Kultury, młodzież z Centrum Edukacji Zawodowej, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki. Włączyli się również okoliczni przedsiębiorcy oferując swoje usługi, a wiele cukierni zaoferowało swoją pomoc, przygotowując słodkie przekąski dla uczestników.

– „Cieszy nas ogromnie, że do akcji dołącza tak wiele osób i instytucji. To pokazuje, że Amazonki nie są same, a solidarność mieszkańców jest prawdziwą siłą naszego miasta” – podkreśla Barbara Baryła.

Program wydarzenia

RÓŻOWY MARSZ nie tylko KOBIET to nie tylko przemarsz, ale również bogaty program wydarzeń edukacyjnych i integracyjnych:

nauka samobadania piersi prowadzona przez Amazonki,

loteria „Koło Fortuny” Fundacji „Szeptus”,

animacje i zabawy dla dzieci ze Stowarzyszeniem „Kreatywne Podwórko”,

pomiar ciśnienia i cukru oraz konsultacje z podologami i masażystami dzięki Medycznej Szkole Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej,

ciepła herbata, bigos i barszcz flisacki dla uczestników.

Marsz poprowadzi Orkiestra Miejskiego Domu Kultury oraz mażoretki „Różanki” z Rozwadowskiego Domu Kultury Sokół. Nagłośnienie i oprawę muzyczną całej imprezy zapewni DJ Kubuś.

Organizatorzy przygotowali także konkurs na najciekawszą różową stylizację – zwycięzców czeka nagroda niespodzianka.

Druga edycja z jeszcze większą siłą

W zeszłym roku w marszu udział wzięło kilkaset osób. Organizatorzy liczą, że tym razem frekwencja będzie jeszcze wyższa.

– „Każdy, kto do nas dołączy, stanie się częścią ważnego przesłania: rak to nie wyrok, a profilaktyka naprawdę ratuje życie. Razem możemy więcej – dla zdrowia, dla życia, dla siebie nawzajem” – zaznacza Barbara Baryła.

12 października Stalowa Wola znów na chwilę rozbłyśnie różem – kolorem nadziei, solidarności i troski. Organizatorzy zachęcają, by każdy uczestnik założył różowy element stroju, pokazując w ten sposób wsparcie dla Amazonek i wszystkich osób walczących z rakiem.

RÓŻOWY MARSZ nie tylko KOBIET to wydarzenie otwarte dla wszystkich. Jego realizacja została dofinansowana ze środków Gminy Stalowa Wola. Warto przyjść z rodziną i przyjaciółmi, by razem zamanifestować troskę o zdrowie i jedność stalowowolskiej społeczności.

Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie wydarzenia na Facebooku: Różowy Marsz – nie tylko kobiet . Dołącz i bądź częścią tego ważnego dnia!

Warto też sięgnąć po najnowszy numer miesięcznika „Sztafeta”, w którym znalazł się poruszający artykuł „Słowo, którego nigdy nie chcesz usłyszeć” – rozmowa z Justyną Wesołowską i Dorotą Dziedzic, które usłyszały diagnozę raka piersi, a także praktyczny poradnik, gdzie szukać pomocy i wsparcia.

Miesięcznik dostępny jest tutaj: Październik 2025 – miesięcznik Sztafeta (druk)