Różowy Dzień Kobiet wraca do Stalowej Woli. Profilaktyka, zabawa i wielki finał artystyczny

Impreza odbędzie się w godzinach 10.00–15.00 na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Stalowej Woli.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Stalowej Woli oraz Starosty Powiatu Stalowowolskiego, co podkreśla jego społeczny i profilaktyczny charakter.

Co ważne – choć nazwa wskazuje na święto kobiet, organizatorzy zapraszają całe rodziny. Mężczyźni są wręcz zachęcani, by towarzyszyć paniom tego dnia, a dzieci również są mile widziane. Atrakcje przygotowano dla uczestników w każdym wieku.

Jednym z głównych punktów programu będzie Różowa Ścieżka Mocy – interaktywna zabawa integracyjna, którą uczestnicy pokonują… w parach.

Zasady są proste:

tworzycie dwuosobową drużynę,

otrzymujecie mapę wyzwań i kartę punktacji,

odwiedzacie 11 stanowisk z zadaniami rozmieszczonymi w różnych częściach szkoły.

Na trasie czekać będą m.in.:

rzuty do celu i sportowe wyzwania,

strzelanie gola i rzuty do kosza,

szkolna strzelnica,

koło fortuny,

gra w kości z Wikingiem,

puzzle na czas,

nauka pierwszej pomocy,

wspólne tworzenie obrazu,

fantastyczna ścianka zdjęciowa,

nauka samobadania piersi prowadzona przez Amazonki.

Najlepsze trzy pary zdobędą nagrody, ale upominek otrzyma każda drużyna, która ukończy trasę. Osoby indywidualne także mogą przejść ścieżkę – poza rywalizacją.

To nie wyścig – liczy się współpraca, uśmiech i dobra energia.

Profilaktyka, relaks i… widok z góry

Podczas wydarzenia nie zabraknie także stref zdrowia i relaksu. Uczestnicy będą mogli spotkać specjalistów, skorzystać z porad oraz nauczyć się prawidłowego samobadania piersi.

Na gości czekać będzie również poczęstunek oraz aromatyczna kawa serwowana przez Coffee Trip, dzięki czemu wydarzenie nabierze prawdziwie piknikowego charakteru.

Jedną z najbardziej spektakularnych atrakcji będzie balon Aeroklubu, który – przy sprzyjających warunkach – pozwoli uczestnikom symbolicznie wznieść się nad ziemię i spojrzeć na wydarzenie z zupełnie innej perspektywy.

Dodatkowo przygotowana zostanie fotobrama 360°, dzięki której każdy będzie mógł zabrać ze sobą wyjątkową pamiątkę z Różowego Dnia Kobiet.

Po aktywnym przedpołudniu uczestnicy spotkają się w auli szkoły na Artystycznym Popołudniu (12.30–15.00) – emocjonującym finale wydarzenia.

W programie:

taneczny show „Latino Sola” w wykonaniu grupy ze Szkoły Tańca Just Dance,

występy artystyczne,

licytacje atrakcyjnych fantów,

losowanie nagród i niespodzianek,

pokaz mody w stylu lat 20. z udziałem Amazonek i uczennic szkoły.

Organizatorzy zachęcają do zabawy modą – różowe stylizacje oraz klimat lat 20. będą mile widziane i nagradzane.

Razem dla zdrowia kobiet

Organizatorami 2 Różowego Dnia Kobiet są Stalowowolskie Amazonki we współpracy z Zespołem Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, którzy wspólnie od lat angażują się w działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej, edukacji oraz integracji lokalnej społeczności. Dzięki ich inicjatywie wydarzenie łączy ważne przesłanie zdrowotne z atmosferą otwartości, wsparcia i dobrej zabawy dla całych rodzin.

Różowy Dzień Kobiet to przede wszystkim akcja promująca profilaktykę i świadomość zdrowotną. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a podczas imprezy prowadzona będzie dobrowolna zbiórka do puszek na działania profilaktyczne i edukacyjne.

👉 Zabierz partnera, rodzinę i dzieci.

👉 Ubierz coś różowego.

👉 Spędź dzień aktywnie, radośnie i… dla zdrowia.

7 marca Stalowa Wola znów będzie różowa — i każdy jest zaproszony. 💗