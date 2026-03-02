Różowy Dzień Kobiet wraca do Stalowej Woli. Profilaktyka, zabawa i wielki finał artystyczny

Impreza odbędzie się w godzinach 10.00–15.00 na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Stalowej Woli.
Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Stalowej Woli oraz Starosty Powiatu Stalowowolskiego, co podkreśla jego społeczny i profilaktyczny charakter.
Co ważne – choć nazwa wskazuje na święto kobiet, organizatorzy zapraszają całe rodziny. Mężczyźni są wręcz zachęcani, by towarzyszyć paniom tego dnia, a dzieci również są mile widziane. Atrakcje przygotowano dla uczestników w każdym wieku.
Jednym z głównych punktów programu będzie Różowa Ścieżka Mocy – interaktywna zabawa integracyjna, którą uczestnicy pokonują… w parach.
Zasady są proste:
-
tworzycie dwuosobową drużynę,
-
otrzymujecie mapę wyzwań i kartę punktacji,
-
odwiedzacie 11 stanowisk z zadaniami rozmieszczonymi w różnych częściach szkoły.
Na trasie czekać będą m.in.:
-
rzuty do celu i sportowe wyzwania,
-
strzelanie gola i rzuty do kosza,
-
szkolna strzelnica,
-
koło fortuny,
-
gra w kości z Wikingiem,
-
puzzle na czas,
-
nauka pierwszej pomocy,
-
wspólne tworzenie obrazu,
-
fantastyczna ścianka zdjęciowa,
-
nauka samobadania piersi prowadzona przez Amazonki.
Najlepsze trzy pary zdobędą nagrody, ale upominek otrzyma każda drużyna, która ukończy trasę. Osoby indywidualne także mogą przejść ścieżkę – poza rywalizacją.
To nie wyścig – liczy się współpraca, uśmiech i dobra energia.
Profilaktyka, relaks i… widok z góry
Podczas wydarzenia nie zabraknie także stref zdrowia i relaksu. Uczestnicy będą mogli spotkać specjalistów, skorzystać z porad oraz nauczyć się prawidłowego samobadania piersi.
Na gości czekać będzie również poczęstunek oraz aromatyczna kawa serwowana przez Coffee Trip, dzięki czemu wydarzenie nabierze prawdziwie piknikowego charakteru.
Jedną z najbardziej spektakularnych atrakcji będzie balon Aeroklubu, który – przy sprzyjających warunkach – pozwoli uczestnikom symbolicznie wznieść się nad ziemię i spojrzeć na wydarzenie z zupełnie innej perspektywy.
Dodatkowo przygotowana zostanie fotobrama 360°, dzięki której każdy będzie mógł zabrać ze sobą wyjątkową pamiątkę z Różowego Dnia Kobiet.
Po aktywnym przedpołudniu uczestnicy spotkają się w auli szkoły na Artystycznym Popołudniu (12.30–15.00) – emocjonującym finale wydarzenia.
W programie:
-
taneczny show „Latino Sola” w wykonaniu grupy ze Szkoły Tańca Just Dance,
-
występy artystyczne,
-
licytacje atrakcyjnych fantów,
-
losowanie nagród i niespodzianek,
-
pokaz mody w stylu lat 20. z udziałem Amazonek i uczennic szkoły.
Organizatorzy zachęcają do zabawy modą – różowe stylizacje oraz klimat lat 20. będą mile widziane i nagradzane.
Razem dla zdrowia kobiet
Organizatorami 2 Różowego Dnia Kobiet są Stalowowolskie Amazonki we współpracy z Zespołem Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, którzy wspólnie od lat angażują się w działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej, edukacji oraz integracji lokalnej społeczności. Dzięki ich inicjatywie wydarzenie łączy ważne przesłanie zdrowotne z atmosferą otwartości, wsparcia i dobrej zabawy dla całych rodzin.
Różowy Dzień Kobiet to przede wszystkim akcja promująca profilaktykę i świadomość zdrowotną. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a podczas imprezy prowadzona będzie dobrowolna zbiórka do puszek na działania profilaktyczne i edukacyjne.
👉 Zabierz partnera, rodzinę i dzieci.
👉 Ubierz coś różowego.
👉 Spędź dzień aktywnie, radośnie i… dla zdrowia.
7 marca Stalowa Wola znów będzie różowa — i każdy jest zaproszony. 💗
