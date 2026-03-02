Miesięcznik
Stalowa Wola 2 marca 2026

Różowy Dzień Kobiet wraca do Stalowej Woli. Profilaktyka, zabawa i wielki finał artystyczny

Już w sobotę, 7 marca 2026 roku, Stalowa Wola ponownie wypełni się różową energią. Stowarzyszenie Amazonki Stalowa Wola wspólnie z Zespołem Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki zapraszają mieszkańców regionu na 2 Różowy Dzień Kobiet – wydarzenie łączące profilaktykę zdrowotną, integrację międzypokoleniową i świetną zabawę.

avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Impreza odbędzie się w godzinach 10.00–15.00 na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Stalowej Woli.

Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Stalowej Woli oraz Starosty Powiatu Stalowowolskiego, co podkreśla jego społeczny i profilaktyczny charakter.

Co ważne – choć nazwa wskazuje na święto kobiet, organizatorzy zapraszają całe rodziny. Mężczyźni są wręcz zachęcani, by towarzyszyć paniom tego dnia, a dzieci również są mile widziane. Atrakcje przygotowano dla uczestników w każdym wieku.

Jednym z głównych punktów programu będzie Różowa Ścieżka Mocy – interaktywna zabawa integracyjna, którą uczestnicy pokonują… w parach.

Zasady są proste:

  • tworzycie dwuosobową drużynę,

  • otrzymujecie mapę wyzwań i kartę punktacji,

  • odwiedzacie 11 stanowisk z zadaniami rozmieszczonymi w różnych częściach szkoły.

Na trasie czekać będą m.in.:

  • rzuty do celu i sportowe wyzwania,

  • strzelanie gola i rzuty do kosza,

  • szkolna strzelnica,

  • koło fortuny,

  • gra w kości z Wikingiem,

  • puzzle na czas,

  • nauka pierwszej pomocy,

  • wspólne tworzenie obrazu,

  • fantastyczna ścianka zdjęciowa,

  • nauka samobadania piersi prowadzona przez Amazonki.

Najlepsze trzy pary zdobędą nagrody, ale upominek otrzyma każda drużyna, która ukończy trasę. Osoby indywidualne także mogą przejść ścieżkę – poza rywalizacją.

To nie wyścig – liczy się współpraca, uśmiech i dobra energia.

Profilaktyka, relaks i… widok z góry

Podczas wydarzenia nie zabraknie także stref zdrowia i relaksu. Uczestnicy będą mogli spotkać specjalistów, skorzystać z porad oraz nauczyć się prawidłowego samobadania piersi.

Na gości czekać będzie również poczęstunek oraz aromatyczna kawa serwowana przez Coffee Trip, dzięki czemu wydarzenie nabierze prawdziwie piknikowego charakteru.

Jedną z najbardziej spektakularnych atrakcji będzie balon Aeroklubu, który – przy sprzyjających warunkach – pozwoli uczestnikom symbolicznie wznieść się nad ziemię i spojrzeć na wydarzenie z zupełnie innej perspektywy.

Dodatkowo przygotowana zostanie fotobrama 360°, dzięki której każdy będzie mógł zabrać ze sobą wyjątkową pamiątkę z Różowego Dnia Kobiet.

Po aktywnym przedpołudniu uczestnicy spotkają się w auli szkoły na Artystycznym Popołudniu (12.30–15.00) – emocjonującym finale wydarzenia.

W programie:

  • taneczny show „Latino Sola” w wykonaniu grupy ze Szkoły Tańca Just Dance,

  • występy artystyczne,

  • licytacje atrakcyjnych fantów,

  • losowanie nagród i niespodzianek,

  • pokaz mody w stylu lat 20. z udziałem Amazonek i uczennic szkoły.

Organizatorzy zachęcają do zabawy modą – różowe stylizacje oraz klimat lat 20. będą mile widziane i nagradzane.

Razem dla zdrowia kobiet

Organizatorami 2 Różowego Dnia KobietStalowowolskie Amazonki we współpracy z Zespołem Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli, którzy wspólnie od lat angażują się w działania na rzecz profilaktyki zdrowotnej, edukacji oraz integracji lokalnej społeczności. Dzięki ich inicjatywie wydarzenie łączy ważne przesłanie zdrowotne z atmosferą otwartości, wsparcia i dobrej zabawy dla całych rodzin.

Różowy Dzień Kobiet to przede wszystkim akcja promująca profilaktykę i świadomość zdrowotną. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, a podczas imprezy prowadzona będzie dobrowolna zbiórka do puszek na działania profilaktyczne i edukacyjne.

👉 Zabierz partnera, rodzinę i dzieci.
👉 Ubierz coś różowego.
👉 Spędź dzień aktywnie, radośnie i… dla zdrowia.

7 marca Stalowa Wola znów będzie różowa — i każdy jest zaproszony. 💗

avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

