Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowej, bezpiecznej nawierzchni, montaż elementów małej architektury oraz nowe nasadzenia. Zwiększony zostanie udział powierzchni biologicznie czynnych, a przestrzeń zostanie zagospodarowana z wykorzystaniem naturalnych materiałów, takich jak trawa, piasek i zieleń.

Na terenie placu zabaw powstaną strefy aktywności dostosowane do potrzeb najmłodszych dzieci. Zaplanowano elementy zabaw ruchowych i sensorycznych, ścieżki doświadczeń, przestrzenie do zabawy wodą i piaskiem oraz urządzenia rozwijające koordynację i sprawność. Przewidziano także ogródki warzywne dla dzieci, roślinne szałasy i naturalne osłony z wikliny. W projekcie ujęto również nowe ogrodzenie oraz rozwiązania zapewniające cień i komfort użytkowania w czasie upałów.

Po zakończeniu prac wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania certyfikatu potwierdzającego zgodność placu zabaw oraz nawierzchni z normami PN-EN 1176 i PN-EN 1177. Dokument musi zostać wydany przez niezależną, wyspecjalizowaną jednostkę kontrolującą.

Zgodnie z założeniami programu „Aktywne Place Zabaw 2026”, inwestycja musi zostać zrealizowana do 31 grudnia 2026 roku. Oferty w postępowaniu można składać do 25 lutego.