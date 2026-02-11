Miesięcznik
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska
Adamietz
Fot. sztafeta.pl
Stalowa Wola 11 lutego 2026

Rozbudowa placu zabaw przy Miejskim Żłobku Integracyjnym

Miasto ogłosiło postępowanie dotyczące rozbudowy placu zabaw przy Miejskim Żłobku Integracyjnym w Stalowej Woli przy ul. Poniatowskiego 55a. To pierwsze z dwóch zadań zaplanowanych w ramach programu „Aktywne Place Zabaw 2026”, finansowanego ze środków Funduszu Pracy.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie nowej, bezpiecznej nawierzchni, montaż elementów małej architektury oraz nowe nasadzenia. Zwiększony zostanie udział powierzchni biologicznie czynnych, a przestrzeń zostanie zagospodarowana z wykorzystaniem naturalnych materiałów, takich jak trawa, piasek i zieleń.

Na terenie placu zabaw powstaną strefy aktywności dostosowane do potrzeb najmłodszych dzieci. Zaplanowano elementy zabaw ruchowych i sensorycznych, ścieżki doświadczeń, przestrzenie do zabawy wodą i piaskiem oraz urządzenia rozwijające koordynację i sprawność. Przewidziano także ogródki warzywne dla dzieci, roślinne szałasy i naturalne osłony z wikliny. W projekcie ujęto również nowe ogrodzenie oraz rozwiązania zapewniające cień i komfort użytkowania w czasie upałów.

Po zakończeniu prac wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania certyfikatu potwierdzającego zgodność placu zabaw oraz nawierzchni z normami PN-EN 1176 i PN-EN 1177. Dokument musi zostać wydany przez niezależną, wyspecjalizowaną jednostkę kontrolującą.

Zgodnie z założeniami programu „Aktywne Place Zabaw 2026”, inwestycja musi zostać zrealizowana do 31 grudnia 2026 roku. Oferty w postępowaniu można składać do 25 lutego.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

