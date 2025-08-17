Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Zielone Osiedle
0.0 / 5
Stalowa Wola Bojanów 17 sierpnia 2025

Rowerowa eskapada leśnym duktem

W niedzielę, 24 sierpnia odbędzie się kolejna wakacyjna wyprawa rowerowa. Zbiórkę przed startem zaplanowano na osiedlu Hutnik/ul. Sosnowa 1b (siedziba leśnictwa przy wjeździe do lasu) o godz. 10. Cykliści do pokonania będą mieli 50 km. Regulamin i zapisy na www.mdkstalowawola.pl.

REKLAMA
avatar
Aleksandra Soból

dziennikarka

- Wakacyjna wyprawa rowerowa pod koniec sierpnia tym razem powiedzie uczestników w głąb lasu, tak by poczuć jego kojącą, uzdrawiającą moc. Leśne ścieżki pełne soczystej zieleni oraz łagodne tempo przejazdu sprzyjać będą kontaktowi z fitoncydami – olejkami eterycznymi wydzielanymi przez drzewa. Wystarczy więc sprawny rower, odrobina kondycji i pozytywnego nastawienia, by w niedzielę 24 sierpnia zapewnić sobie porządną dawkę leśnej kąpieli. Przystanki na trasie, a szczególnie ten docelowy – Ścieżka Dydaktyczna Maziarnia-Zalesie, zachęcą do praktykowania uważności. Specyfikę tego miejsca przybliży uczestnikom rajdu pracownik Nadleśnictwa Rudnik – zachęcają organizatorzy.

Dopełnieniem podróży z pewnością będzie pyszny posiłek przygotowany przez KGW Kołodzieje.

Udostępnij artykuł:

avatar
Aleksandra Soból

dziennikarka

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wydarzenia:

zobacz wszystkie
Pokazy, defilada i grochówka żołnierska
Stalowa Wola
Pokazy, defilada i grochówka żołnierska
21-latek stracił prawo jazdy i dostał 3 tys. zł mandatu
Rudnik nad Sanem
21-latek stracił prawo jazdy i dostał 3 tys. zł mandatu
Świadek powstrzymał nietrzeźwego kierowcę
Stalowa Wola
Świadek powstrzymał nietrzeźwego kierowcę
Niebezpieczna jazda w Nisku. 27-latek stracił prawo jazdy
Nisko
Niebezpieczna jazda w Nisku. 27-latek stracił prawo jazdy
IV Memoriał Biegowy im. Bogdana Dziuby w Jastkowicach
Pysznica
IV Memoriał Biegowy im. Bogdana Dziuby w Jastkowicach
ABW ujęła 17-latka podejrzanego o zniszczenie pomnika w Domostawie
Jarocin
ABW ujęła 17-latka podejrzanego o zniszczenie pomnika w Domostawie
Święto Wojska Polskiego w Nisku – uroczyste obchody 15 sierpnia
Nisko
Święto Wojska Polskiego w Nisku – uroczyste obchody 15 sierpnia
Zenon Martyniuk i Nowator gwiazdami Dożynek w Turbi
Zaleszany
Zenon Martyniuk i Nowator gwiazdami Dożynek w Turbi
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu