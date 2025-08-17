Rowerowa eskapada leśnym duktem

- Wakacyjna wyprawa rowerowa pod koniec sierpnia tym razem powiedzie uczestników w głąb lasu, tak by poczuć jego kojącą, uzdrawiającą moc. Leśne ścieżki pełne soczystej zieleni oraz łagodne tempo przejazdu sprzyjać będą kontaktowi z fitoncydami – olejkami eterycznymi wydzielanymi przez drzewa. Wystarczy więc sprawny rower, odrobina kondycji i pozytywnego nastawienia, by w niedzielę 24 sierpnia zapewnić sobie porządną dawkę leśnej kąpieli. Przystanki na trasie, a szczególnie ten docelowy – Ścieżka Dydaktyczna Maziarnia-Zalesie, zachęcą do praktykowania uważności. Specyfikę tego miejsca przybliży uczestnikom rajdu pracownik Nadleśnictwa Rudnik – zachęcają organizatorzy.

Dopełnieniem podróży z pewnością będzie pyszny posiłek przygotowany przez KGW Kołodzieje.