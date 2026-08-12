Rowerami do „matecznika Lasowiaków”

To będzie kolejna rowerowa wyprawa organizowana przez Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. Tym razem uczestnicy pod wodzą Klaudii Kowalskiej ruszą w stronę Wilczej Woli, położonej w samym sercu dawnej Puszczy Sandomierskiej.

Wilcza Wola to miejsce szczególne nie tylko ze względu na lasowiacką historię. Właśnie w jej okolicach spotykają się dwie niewielkie rzeki – Przyrwa i Zyzoga. Dalej płyną już jako Łęg, który zbiera wody z rozległych terenów Puszczy Sandomierskiej i ostatecznie uchodzi do Wisły.

Na trasie nie zabraknie więc okazji, by przyjrzeć się bliżej przyrodzie i krajobrazowi tego regionu. Celem wyprawy będzie Zalew Maziarnia, powstały w wyniku spiętrzenia wód Łęgu.

Widok na Zalew Maziarnia i lasowiacką krainę

Jednym z punktów wyprawy będzie spacer ścieżką edukacyjną wznoszącą się nad zalewem. Z jej poziomu uczestnicy będą mogli podziwiać panoramę Zalewu Maziarnia oraz okolicznych lasów i terenów związanych z kulturą Lasowiaków.

Organizatorzy zapowiadają również spotkanie z lokalnymi smakami. Przed drogą powrotną uczestnicy będą mogli spróbować regionalnego przysmaku, którego walory - jak przekonują organizatorzy - obrosły już legendą.

Rajd Rowerowy „Do kolebki lasowiackiej rzeki”

Kiedy? Niedziela, 23 sierpnia

Start: godz. 10.00

Miejsce zbiórki: Nadleśnictwo Rozwadów - Leśnictwo Burdze, osiedle Hutnik, ul. Sosnowa 1B

Długość trasy: około 70 km

Prowadzenie: Klaudia Kowalska