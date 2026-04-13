Rower do miasta i rower w góry

Dlaczego jeden rower może nie sprawdzić się w zróżnicowanym terenie? Na pierwszy rzut oka każdy rower może wydawać się taki sam. Jednak musisz wiedzieć, że detale, którymi się różnią, mają wpływ na to, w jakim terenie dany rower będzie się lepiej sprawował. Zobacz, jak dopasować model do tras, po których się poruszasz.

Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Na co zwrócić uwagę, wybierając rower?

Zanim przejdziesz do zakupu roweru i pierwszych przejażdżek, zastanów się, po jakich trasach zazwyczaj się poruszasz. Jeśli Twoim żywiołem jest gładki asfalt, a licznik kilometrów chcesz mijać z zawrotną prędkością, postaw na sprzęt stworzony do bicia rekordów. Odkryj kolekcję lekkich i aerodynamicznych rowerów szosowych w Decathlon, które pozwolą Ci poczuć prawdziwą wolność na trasie.

Jego cienkie opony, kierownica wymuszająca pochyloną sylwetkę podczas jazdy i lekka konstrukcja sprawią, że rozwijanie znacznych prędkości nie będzie problemem. Jednocześnie jazda takim rowerem na długie trasy może być męcząca, a z kolei po leśnych ścieżkach wręcz niemożliwa.

Głównie poruszasz się po mieście? Pamiętaj, że Twój rower powinien mieć odpowiednie oświetlenie, błotniki i osłonę na łańcuch, dlatego warto się tutaj zastanowić nad modelem miejskim. Może on dodatkowo posiadać bagażnik i koszyczek na kierownicy, które pomogą w bezpieczny sposób przewieźć zakupy.  

Jaki model na górskie wyprawy?

Zależy Ci na rowerze, który zapewni szybką i jednocześnie komfortową jazdę po górskich ścieżkach i wzniesieniach? Weź pod uwagę rower górski, zwany inaczej MTB, który ma dużą liczbę przełożeń, co ułatwia podjazdy nawet pod strome górki, szerokie opony zapewniające przyczepność na nierównym podłożu i amortyzatory, które zapewnią wygodniejszą jazdę po wybojach.

Możesz również wybrać rower, który będzie bardziej uniwersalny, dzięki czemu sprawdzi się zarówno podczas jazdy po asfalcie, jak i po leśnych ścieżkach. Pełną ofertę tych uniwersalnych maszyn znajdziesz w Decathlon.

Z jednej strony jest lekki i wymusza delikatnie pochyloną sylwetkę podczas jazdy, jednak mniej niż szosówka, dzięki czemu oferuje szybszą jazdę, ale z drugiej ma szersze opony, które zapewnią przyczepność podczas jazdy w terenie.  

Długie odległości zamiast szybkiej jazdy?

Ważniejsze od szybkiej jazdy jest dla Ciebie pokonywanie długich odległości, które nie wiążą się z cierpnięciem rąk czy bólem kręgosłupa? Alternatywą dla rowerów gravel mogą się okazać rowery trekkingowe. One również mają szersze opony, zapewniające przyczepność na leśnych ścieżkach, ale jednocześnie bardziej nastawione są na trwałość i uniwersalność.

Co więcej, w tym modelu kierownica jest prosta, bez „baranka”, z jakim możesz się spotkać w rowerze gravel, co wymusza wyprostowaną sylwetkę, odciążającą kręgosłup. Z kolei gravel w podstawowej wersji jest minimalistyczny, a akcesoria potrzebne do jazdy po mieście możesz dokupić. Nie mniej, każdy z nich dobrze poradzi sobie zarówno w mieście na asfalcie, jak i na polnych drogach.

Artykuł sponsorowany

avatar
