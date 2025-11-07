Rotunda Krzeszów. W drodze po awans

Podobnie jak w ubiegłym sezonie, także w tym, do klasy A awansują bezpośrednio dwie najlepsze drużyny. Piłkarze Rotundy są na najlepszej drodze, by na 25-lecie klubu sprawić swoim kibicom piekny prezent.

Jesienią zespół z Krzeszowa rządził w lidze i dzielił. Odniósł dwanaście zwycięstw - te najwyższe na wyjazdach: w Turbi 9:0, Rudniku 7:0 i w Przędzelu 8:2 - a jedno spotkanie przegrał. W 2. kolejce w Lipie z Czarnymi 1:2.

– Po efektownym zwycięstwie na inaugurację sezonu nad Lotnikiem, w drużynie pojawiło się przekonanie, że kolejne spotkania potoczą się równie łatwo. Panowie myśleli, że każdy następny mecz będzie kończył się podobnym wynikiem – mówi trener Artur Lebioda. – Szybko jednak przyszło otrzeźwienie, bo już w następnym meczu. Czarni zafundowali nam zimny prysznic, który – jak dziś oceniam – okazał się wręcz zbawienny. To było chyba coś najlepszego, co mogło nam się wtedy przytrafić, bo od następnego meczu nie straciliśmy już punktu – dodaje.

Od tamtego momentu drużyna prezentowała się znakomicie, odsyłając do „narożnika” kolejnych swoich rywali. Zakończona kilka dni temu pierwsza runda należała do Rotundy Krzeszów.

– Zespół naprawdę dobrze funkcjonował. Klub jest dobrze zarządzany i bardzo dobrze układa się współpraca z gminą. Nie pozostaje nam nic innego jak wiosną walczyć o awans - mówi trenera Rotundy.

ROTUNDA KRZESZÓW – HEROSI SŁOMIANA-KRZAKI 1:0 (0:0)

1-0 M.Klekacz (80)

ROTUNDA: Schiffer – Wnuk (89 Śniosek), Fitoł. Juśko, Jednacz (75 M.Femiak), Klekacz (89 Szyszka), Dyba, Kusz (60 H.Femiak), Kiszka (70 Szast), Guściora (82 Węglarz), Szafran (78 Wodyński).

HEROSI: Dominek - Pieróg, S.Janiec, K.Janiec, Rybiński (85 Zalewski), Ziarno, G.Tofil, Potyrała (80 Szlachta), Kutyła, W.Tofil (65 Bednarz), Pchełka.

Sędziował Marcin Bekier (Stalowa Wola)

Żółte kartki: Jusko, Klekacz, Kiszka - Pchełka, Rybiński, G.Tofil.

W pozostałych meczach ostatniej, 12 kolejki:

Lotnik Turbia - Czarni II Lipa 2:7 (1:3)

Drobek (43, 59) - Tatar (3, 35, 81), M.Krakowski (19), Konrad Chamera (49), B.Krakowski (62), Pyć (89)

Tanew Harasiuki - Huragan Zdziechowice 6:1 (1:0)

Młynarski (59, 70), Masternak (42, 57), Różański (66-sam), Maziarz (89) - Trybuła (61)

Orzeł Rudnik nad Sanem - Wichry Rzeczyca Długa 5:3 (2:1)

Chaber (2), Seidler (32), Kubasiewicz (48, 72), Wójcik (84) - Stelmach (50, 69), Uberman (20)

WKS Kurzyna - Jutrzenka Kopki 10:1 (4:0)

Bielak (27, 53), Ryczko (9, 61), Seroka (30), Wołoszyn (25, 49, 88), Smutek (71, 77) - Konior (55)

Sanna Zaklików - San Stalowa Wola 0:3 (0:1)

Jakubiec (21), Szymczakiewicz (39), Dyjak (75)

Orzeł Glinianka - Polonia Przędzel 10:1 (4:0)

Piotr Porcja (4, 44, 61, 90), Smutek (36), Siembida (45), Orłowski (50), Paweł Porcja (57), Garbacz (75, 78) - Młynarski (27)

Tabela za www.regiowyniki.pl