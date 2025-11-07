Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księgarnia Regionalna
w meczu na szczycie padła tylko jedna bramka. Zdobył ją Maciej Klekacz (fot. KS Rotunda Krzeszów/facebook)
0.0 / 5
Stalowa Wola Rudnik nad Sanem Zaklików Ulanów Radomyśl nad Sanem Pysznica Bojanów Krzeszów Harasiuki 7 listopada 2025

Rotunda Krzeszów. W drodze po awans

Jeden gol, jedno celne trafienie Macieja Klekacza, dziesięć minut przed końcem spotkania, zadecydowało o zwycięstwie Rotundy Krzeszów z Herosami Słomiana-Krzaki, a więc lidera z wiceliderem tabeli B klasy grupa II. Przewaga jedenastki trenera Artura Lebiody nad Herosami wzrosła do siedmiu punktów. Trzecie miejsce na półmetku rozgrywek zajmuje San Stalowa Wola.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Podobnie jak w ubiegłym sezonie, także w tym, do klasy A awansują bezpośrednio dwie najlepsze drużyny. Piłkarze Rotundy są na najlepszej drodze, by na 25-lecie klubu sprawić swoim kibicom piekny prezent.
Jesienią zespół z Krzeszowa rządził w lidze i dzielił. Odniósł dwanaście zwycięstw - te najwyższe na wyjazdach: w Turbi 9:0, Rudniku 7:0 i w Przędzelu 8:2 - a jedno spotkanie przegrał. W 2. kolejce w Lipie z Czarnymi 1:2.
– Po efektownym zwycięstwie na inaugurację sezonu nad Lotnikiem, w drużynie pojawiło się przekonanie, że kolejne spotkania potoczą się równie łatwo. Panowie myśleli, że każdy następny mecz będzie kończył się podobnym wynikiem – mówi trener Artur Lebioda. – Szybko jednak przyszło otrzeźwienie, bo już w następnym meczu. Czarni zafundowali nam zimny prysznic, który – jak dziś oceniam – okazał się wręcz zbawienny. To było chyba coś najlepszego, co mogło nam się wtedy przytrafić, bo od następnego meczu nie straciliśmy już punktu – dodaje.
Od tamtego momentu drużyna prezentowała się znakomicie, odsyłając do „narożnika” kolejnych swoich rywali. Zakończona kilka dni temu pierwsza runda należała do Rotundy Krzeszów.
– Zespół naprawdę dobrze funkcjonował. Klub jest dobrze zarządzany i bardzo dobrze układa się współpraca z gminą. Nie pozostaje nam nic innego jak wiosną walczyć o awans - mówi trenera Rotundy.

ROTUNDA KRZESZÓWHEROSI SŁOMIANA-KRZAKI 1:0 (0:0)
1-0 M.Klekacz (80)
ROTUNDA: Schiffer – Wnuk (89 Śniosek), Fitoł. Juśko, Jednacz (75 M.Femiak), Klekacz (89 Szyszka), Dyba, Kusz (60 H.Femiak), Kiszka (70 Szast), Guściora (82 Węglarz), Szafran (78 Wodyński).
HEROSI: Dominek - Pieróg, S.Janiec, K.Janiec, Rybiński (85 Zalewski), Ziarno, G.Tofil, Potyrała (80 Szlachta), Kutyła, W.Tofil (65 Bednarz), Pchełka.
Sędziował Marcin Bekier (Stalowa Wola)
Żółte kartki: Jusko, Klekacz, Kiszka - Pchełka, Rybiński, G.Tofil.

W pozostałych meczach ostatniej, 12 kolejki:
Lotnik Turbia - Czarni II Lipa 2:7 (1:3)
Drobek (43, 59) - Tatar (3, 35, 81), M.Krakowski (19), Konrad Chamera (49), B.Krakowski (62), Pyć (89)
Tanew Harasiuki - Huragan Zdziechowice 6:1 (1:0)
Młynarski (59, 70), Masternak (42, 57), Różański (66-sam), Maziarz (89) - Trybuła (61)
Orzeł Rudnik nad Sanem - Wichry Rzeczyca Długa 5:3 (2:1)
Chaber (2), Seidler (32), Kubasiewicz (48, 72), Wójcik (84) - Stelmach (50, 69), Uberman (20)
WKS Kurzyna - Jutrzenka Kopki 10:1 (4:0)
Bielak (27, 53), Ryczko (9, 61), Seroka (30), Wołoszyn (25, 49, 88), Smutek (71, 77) - Konior (55)
Sanna Zaklików - San Stalowa Wola 0:3 (0:1)
Jakubiec (21), Szymczakiewicz (39), Dyjak (75)
Orzeł Glinianka - Polonia Przędzel 10:1 (4:0)
Piotr Porcja (4, 44, 61, 90), Smutek (36), Siembida (45), Orłowski (50), Paweł Porcja (57), Garbacz (75, 78) - Młynarski (27)

Tabela za www.regiowyniki.pl

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Sokół pojedzie do Boguchwały, Czarnych podejmie Stal, a do Łowiska wybiera sie sędzia Myszka…
Stalowa Wola
Sokół pojedzie do Boguchwały, Czarnych podejmie Stal, a do Łowiska wybiera sie sędzia Myszka…
Minimalna porażka Stali, skromna wygrana Kuźni
Stalowa Wola
Minimalna porażka Stali, skromna wygrana Kuźni
Podlesianka na autostradzie do „okręgówki”
Stalowa Wola
Podlesianka na autostradzie do „okręgówki”
Derby „Pydyszek” w Krakowie. Stalowa siła w dwóch barwach!
Stalowa Wola
Derby „Pydyszek” w Krakowie. Stalowa siła w dwóch barwach!
Piąte miejsce Mateusza Skibskiego w Międzynarodowym Pucharze Polski
Stalowa Wola
Piąte miejsce Mateusza Skibskiego w Międzynarodowym Pucharze Polski
Łęg Pany! Łęg Stany!
Stalowa Wola
Łęg Pany! Łęg Stany!
Stal Gorzyce bez trenera. Z pracy zrezygnował Mateusz Burakowski
Stalowa Wola
Stal Gorzyce bez trenera. Z pracy zrezygnował Mateusz Burakowski
Porażki koszykarzy Kuźni w Łańcucie i Przemyślu
Stalowa Wola
Porażki koszykarzy Kuźni w Łańcucie i Przemyślu
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu