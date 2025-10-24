Rotunda Krzeszów obroniła fotel lidera

Jedenastka trenera Artura Lebiody obroniła fotel lidera, a miejsce Wichrów na drugiej pozycji zajęli Herosi Słomiana-Krzaki, którzy w ostatniej kolejce pokonali rezerwy Czarnych Lipa. Drużyna trenera Artura Kielarskiego prowadziła po 20. minutach 3:0, ale później bramki zdobywali już tylko goście. Udało im się dwukrotnie wcelować do siatki Herosów, na trzecie celne trafienie nie mieli już recepty.

Po raz trzeci nie potrafili wykorzystać atutu swojego boiska na pięknym stadionie piłkarze Orła Rudnik. Do przerwy remisowali z Sanem Stalowa Wola 1:1, ale w drugiej połowie zdecydowanie więcej atutów miła młoda ekipa trenera Pawła Kosiora. Trzy gole dla jedenastki z Rozwadowa zdobył 16-letni Mateusz Jakubiec i ma ich już na swoim koncie 16.

11. kolejka:

HEROSI SŁOMIANA-KRZAKI - CZARNI II LIPA 3:2 (3:1) - fotorelacja

Pchełka (2), Ziarno (5, 19) - Mach (40, 70)

LOTNIK TURBIA - HURAGAN ZDZIECHOWICE 1:2 (1:1)

Buława (9) - Michalczak (30), Osmoła (55)

ROTUNDA KRZESZÓW - WICHRY RZECZYCA DŁUGA 1:0 (0:0) - fotorelacja

Guściora (53)

TANEW HARASIUKI - JUTRZENKA KOPKI 6:2 (3:0)

Pieróg (17), Lewkowicz (70, 79), Młynarski (15), Masternak (78, 90+4) - Wójtowicz (47), Madej (90+1)

ORZEŁ RUDNIK NAD SANEM - SAN STALOWA WOLA 2:5 (1:1) - fotorelacja

Chaber (24), Wójcik (79) - Jakubiec (62, 75, 90+4), Leśniowski (9), Chyb (58)

WKS KURZYNA - POLONIA PRZĘDZEL 10:0 (6:0)

Oleksak (18, 41), Ryczko (24, 59, 82), Tęcza (14), Wołoszyn (28, 35), Nalepa (50, 53)

SANNA ZAKLIKÓW - ORZEŁ GLINIANKA 2:4 (1:1)

Zarzeczny (12), Ostrowski (90) - Burda (41), Porcja (65, 67), Lokaj (90+4).

12. kolejka

25 października: Czarni II - Orzeł G. (14), Huragan - Rotunda (15)

26 października: San - WKS Kurzyna (12), Wichry - Tanew (12), Herosi Krzaki-Słomiana - Lotnik (12), Polonia - Sanna (14), Jutrzenka - Orzeł Rudnik (14).

