Rotunda, Herosi i San zrobili swoje. Weterani w formie

Zanim sędzia Tadeusz Myszka rozpoczął grę odbyła się mała uroczystość - symboliczne przekazanie sterów w klubie z Rozwadowa. Nowo wybrana prezeska Parafialnego Klubu Sportowego San Stalowa Wola - Agnieszka Żukowska podziękowała za wieloletnią pracę odchodzącemu zarządowi: prezesowi Zbigniewowi Rogowskiemu i jego zastępcom, Marianowi Pawlikowi i Jackowi Figatowi.

Chyb 3, Jaubiec 3

Od początku gospodarze ruszyli z kopyta, zamykając rywali na ich połowie. Na pierwszego gola trzeba było poczekać do 23. minuty. Jego strzelcem był Daniel Chyb. Ten sam piłkarz podwyższył wynik przed przerwą, a po zmianie stron jedenastka trenera Pawła Kosiora dorzuciła kolejne 5 goli – 3 strzelił Mateusz Jakubiec. Ostatecznie gospodarze wygrali 7:0.

Dwa błędy, dwie bramki

Jednego gola mniej oglądali piłkarscy kibice w Lipie w meczu rezerw Czarnych z Jutrzenką Kopki. Goście długo odpierali ataki miejscowych, jednak w końcówce pierwszej połowy, popełnili dwa błędy i stracili dwie bramki. W 65. minucie trzeciego gola dla Czarnych strzelił Dominik Dąbek, a w 68. minucie na listę strzelców wpisał się Jakub Winiarski. Chwilę wcześniej pojawił się na boisku Jarosław Torba.

Całkie dobre statystyki

– W drużynie Czarnych wystepuję od 2003 roku. Z roczną przerwę, kiedy na świat miała przyjść córka Michalina. Po założeniu drużyny rezerw wróciłem do gry. Wyliczyłem, że do tej pory zagrałem już w ponad 320 oficjalnych meczach i zdobyłem - wliczając te oba trafienia z Jutrzenką - 76 bramek. Uważam, że to całkiem dobre statystyki jak na kogoś, kto zazwyczaj gra na boku pomocy - powiedział Jarosław Torba.

I co tego, że pięć dych na karku?!

W meczu w Lipie w obu zespołach wyróżniającymi się piłkarzami byli weterani. W zespole Jutrzenki przez 89. minut przebywał na boisku 53-letni Andrzej Wójtowicz, a w 70. minucie w miejsce Rafał Pliszki wszedł 50-letni Marek Kostyra, natomiast w ekipie Czarnych rządził kapitan zespołu, 49-letni Mariusz Torba. Tyle samo lat liczy sobie grajacy trtener Orła Rudnik nad Sanem, Mariusz Wójcik. On także pojawił się na placu gry w spotkaniu z Tanwią Harasiuki przy wyniku 0:2, ale losów meczu nie odmienił.

Z dedykacją dla Kuby

Piłkarze z Lipy zwycięstwo z Jutrzenką dedykowali koledze z zespołu, Jakubowi Wojniakowi, który w Wielki Piątek uległ wypadkowi i wciąż przebywa w szpitalu.

18. kolejka:

San Stalowa Wola - Wichry Rzeczyca Długa 7:0 (2:0) - fotogaleria poniżej

Chyb (23, 38, 57), Jakubiec (61, 75, 78), Gątarz (50)

WKS Kurzyna - Rotunda Krzeszów 0:6 (0:1)

Femiak (43, 52,), Klekacz (48, 72), Wodyński 76, Chałaj (90+2)

Czarni II Lipa - Jutrzenka Kopki 6:0 (2:0)

Filipiak (45), Kuziora (45), Dąbek (65), Winiarski (68), Torba (76, 77)

Sanna Zaklików - Lotnik Turbia 2:0 (1:0)

Czaka (20), Jabłoński (69)

Orzeł Glinianka - Herosi Krzaki-Słomiana 0:3 (0:1)

Pchalka (30), Masternak (84), Domaradzki (90+5)

Orzeł Rudnik nad Sanem - Tanew Harasiuki 0:5 (0:1)

Pawlos (28, 52), Pieróg (65), Okleja (75), Baryła (81)

Polonia Przędzel - Huragan Zdziechowice 0:0