Rok przemocy i awantur. 46-latek trafił do aresztu

Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli prowadzi postępowanie przeciwko 46-letniemu mieszkańcowi miasta, który jest podejrzany o znęcanie się nad swoją partnerką.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna przez rok - od lutego 2025 do lutego 2026 roku - miał wszczynać awantury domowe, wyzywać kobietę słowami wulgarnymi i obelżywymi, stosować wobec niej przemoc fizyczną oraz kierować groźby karalne.

Podczas jednej z interwencji policji 46-latek miał znieważyć funkcjonariuszy oraz naruszyć ich nietykalność cielesną. Jak ustalono, nie był to jego pierwszy konflikt z prawem - wcześniej prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości, a także dopuścił się naruszenia nietykalności cielesnej osoby podejmującej interwencję.

- Podejrzany przyznał się jedynie w części do stawianych mu zarzutów i złożył wyjaśnienia, które są weryfikowane w dalszym toku postępowania - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu, Łukasz Malarski.

Na wniosek prokuratora sąd zdecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

Za znęcanie się fizyczne lub psychiczne nad osobą najbliższą grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

avatar
Zbiórka dla pogorzelców z Krzaków po tragicznym pożarze
