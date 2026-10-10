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Rudnik nad Sanem 10 października 2026

Rok na wykonanie prac. Duża inwestycja w Kopkach i Przędzelu

W trzech miejscowościach gminy Rudnik nad Sanem rozbudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej. Prace obejmą Kopki, Przędzel i Przędzel Kolonię. Samorząd przeznaczy na ten cel ponad 4,3 mln zł, a wykonawca będzie miał rok na zakończenie inwestycji.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Umowę na realizację zadania podpisano 7 października w Urzędzie Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem. W imieniu samorządu dokument podpisał zastępca burmistrza Dariusz Świta, przy kontrasygnacie skarbnik Grażyny Reichert. Wykonawcą będzie firma GEO z Radymna, reprezentowana przez prezesa zarządu Bogusława Bijosia.

Wartość inwestycji wynosi dokładnie 4 326 279,69 zł. Całość zostanie sfinansowana z budżetu gminy, bez udziału zewnętrznego dofinansowania.

W Przędzelu i Przędzelu Kolonii prace obejmą ulicę Małki oraz dalszy odcinek ulicy Mickiewicza w kierunku stacji RiA. Z kolei w Kopkach kanalizacja zostanie rozbudowana przy ulicach Kościelnej, Zagrody i Zakościele.

Zakres inwestycji obejmuje budowę kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, montaż rurociągów i studzienek oraz wykonanie przepompowni ścieków. Zaplanowano również przewierty pod drogami powiatowymi i rzeką.

Wykonawca zajmie się także przygotowaniem instalacji elektrycznych zasilających przepompownie, odwodnieniem wykopów oraz zagospodarowaniem terenu wokół nowych urządzeń. Po zakończeniu robót nawierzchnie naruszone podczas budowy mają zostać odtworzone.

Zgodnie z podpisaną umową inwestycja ma zostać zakończona do 7 października 2027 roku.

Rozbudowa sieci ma umożliwić podłączenie kolejnych nieruchomości do kanalizacji sanitarnej i poprawić gospodarkę ściekową na terenie gminy.

Fot. www.rudnik.pl
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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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