Rok 2025 oczami dyrektora LO im. KEN w Stalowej Woli

Rok 2025 dobiega końca, czas więc podsumować najważniejsze wydarzenia i sukcesy mijających miesięcy. Z tej okazji rozmawiamy z Mariuszem POTASZEM, dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli, który opowiada o osiągnięciach szkoły, nowych inicjatywach i planach na 2026 rok.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Jak ocenia Pan mijający 2025 rok z perspektywy dyrektora szkoły? Jakie wydarzenia lub działania były szczególnie znaczące?

- Mijający rok 2025 był dla naszej szkoły czasem wyjątkowych osiągnięć i dużej satysfakcji całej społeczności szkolnej. Na szczególne podkreślenie zasługuje blisko stuprocentowa zdawalność matur, która potwierdza wysoki poziom przygotowania uczniów oraz zaangażowanie nauczycieli. Ważnym sygnałem jakości naszej pracy była także analiza losów absolwentów – zdecydowana większość z nich podjęła studia na wymarzonych uczelniach w kraju i za granicą. Rok zakończyliśmy również uzyskaniem srebrnej tarczy w rankingu „Perspektyw”, co potwierdza systematyczny rozwój szkoły.

Jakie projekty, inwestycje lub inicjatywy wprowadzone w 2025 roku miały największy wpływ na uczniów i funkcjonowanie szkoły?

- Rok 2025 przyniósł bardzo ważne zmiany infrastrukturalne i organizacyjne. Największą inwestycją, o wartości blisko 2 milionów złotych, było wybudowanie windy oraz pełne dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jako pierwsza szkoła ponadpodstawowa w mieście zostaliśmy także w pełni dostosowani do aktualnych wymogów przeciwpożarowych. Równolegle inwestowaliśmy w nowoczesne wyposażenie dydaktyczne – kolejne monitory multimedialne i sprzęt technologiczny znacząco poprawiły komfort nauki i atrakcyjność zajęć.

Czy w mijającym roku pojawiły się nowe wyzwania lub potrzeby młodzieży, na które szkoła musiała odpowiedzieć?

- Zauważalnym wyzwaniem były potrzeby młodzieży w obszarze zdrowia psychicznego i kompetencji społecznych. Odpowiedzią na to było m.in. przystąpienie do programu „Wsparcie rówieśnicze w zakresie zdrowia psychicznego młodzieży (peer support)”, realizowanego we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Fundacją Instytut Edukacji Pozytywnej. Jesteśmy jedną z zaledwie 200 szkół w Polsce uczestniczących w tym programie. Ważną rolę odegrała także aktywność samorządu uczniowskiego i liczne inicjatywy wolontariackie.

Jakie osiągnięcia lub momenty z 2025 roku uważa Pan za najważniejsze dla społeczności szkolnej?

- Miniony rok obfitował w sukcesy uczniów, zwłaszcza w olimpiadach przedmiotowych. Szczególnie cenne były osiągnięcia w Olimpiadzie Filozoficznej – tytuł laureata i finalisty – oraz tytuł laureata i 5. miejsce w Polsce w Olimpiadzie Biologicznej. Ważnym osiągnięciem było także 8. miejsce w rywalizacji sportowej szkół ponadpodstawowych na Podkarpaciu. Dla całej społeczności wyjątkowym wydarzeniem było odsłonięcie tablicy pamiątkowej Marka Karbarza – mistrza świata i mistrza olimpijskiego w piłce siatkowej, absolwenta naszego liceum.

Z jakimi planami, priorytetami lub oczekiwaniami szkoła wchodzi w nadchodzący 2026 rok?

- W 2026 roku chcemy konsekwentnie podążać drogą, którą obraliśmy w ostatnich latach. Naszym priorytetem pozostaje wysoka jakość kształcenia, wspieranie rozwoju uczniów na wielu płaszczyznach oraz tworzenie szkoły otwartej, bezpiecznej i przyjaznej młodzieży. Zamierzamy nadal inwestować w nowoczesną edukację, rozwój kompetencji społecznych oraz działania, które pozwalają uczniom odkrywać i rozwijać swoje pasje.

