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Stalowa Wola 16 czerwca 2026

Rodzinny turniej, wielkie serca. Rodzice zagrają dla małej Amelki

Już 21 czerwca na boiskach Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli odbędzie się Rodzinny Turniej Piłkarski „Razem dla Amelki”. To wyjątkowe wydarzenie połączy sportową rywalizację rodziców przedszkolaków z pomocą dla 2,5-letniej Amelki Kucio, która od pierwszych chwil życia toczy trudną walkę o zdrowie.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

Na boisku rodzice, a poza nim wspólne pomaganie

W niedzielę, 21 czerwca, od godziny 9.00 boiska Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej przy ulicy Hutniczej 15 w Stalowej Woli staną się miejscem sportowych emocji, rodzinnego spotkania i wspólnego pomagania. Organizatorami wydarzenia są Publiczne Przedszkole nr 9 oraz Niepubliczne Przedszkole Chatka Misia w Stalowej Woli przy wsparciu Stowarzyszenia Charakterni Razem.

Turniej skierowany jest do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. Poszczególne placówki wystawią drużyny składające się z sześciu ojców i czterech mam. To właśnie oni wybiegną na murawę, by udowodnić, że sportowa rywalizacja może iść w parze z pomocą potrzebującym.

Sport, zabawa i atrakcje dla całych rodzin

Oprócz piłkarskich zmagań organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla najmłodszych uczestników wydarzenia. W pobliżu boiska pojawią się m.in. dmuchana zjeżdżalnia, stanowiska do malowania twarzy, skręcania balonów, wata cukrowa i popcorn.

Podczas turnieju odbędzie się również loteria fantowa. Dochód z wpisowego drużyn, atrakcji dla dzieci oraz innych form wsparcia zostanie przeznaczony na pomoc w leczeniu Amelki.

Mała wojowniczka z ogromną siłą

Amelka Kucio ma zaledwie 2,5 roku, a już przeszła więcej niż niejeden dorosły. Jeszcze przed narodzinami przeszła operację wewnątrzmaciczną, jednak na skutek komplikacji urodziła się w 27. tygodniu ciąży, ważąc zaledwie 1300 gramów.

Od pierwszych dni życia zmagała się z wieloma chorobami i przeszła aż 14 operacji głowy, jelit i kręgosłupa. Lekarze zdiagnozowali u niej m.in. problemy z tarczycą, niedomknięty przewód Botalla, cukrzycę, retinopatię, a w ostatnim czasie również hemofilię – genetyczną skazę krwotoczną. Mimo tak trudnych doświadczeń jest pogodną, bystrą i pełną energii dziewczynką, która każdego dnia pokazuje niezwykłą wolę życia i walki.

Każdy może pomóc

Rodzinny Turniej Piłkarski „Razem dla Amelki” to okazja, by spędzić czas z rodziną, kibicować rodzicom walczącym na boisku i przede wszystkim wesprzeć dziewczynkę, która nadal potrzebuje kosztownego leczenia i opieki wielu specjalistów.

Najważniejsze informacje:

Rodzinny Turniej Piłkarski „Razem dla Amelki”
Data: 21 czerwca 2026 r. (niedziela)
Godzina: 9.00
Miejsce: Boiska Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej, ul. Hutnicza 15 w Stalowej Woli

W programie przewidziano mecze piłkarskie rodziców, loterię fantową oraz liczne atrakcje dla dzieci.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

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