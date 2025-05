Rodzinny Piknik w przedszkolnym ogrodzie – dzień pełen radości i zabawy

- Po raz ósmy organizujemy ten piknik rodzinny dla naszych przedszkolaków, ich rodzin, ale także dla dzieci, które po raz pierwszy przekroczą od września próg przedszkola i dla mieszkańców osiedla i dzieci, które tu mieszkają – mówiła Bożena Dąbrowska, dyrektor Przedszkola nr 15 w Stalowej Woli.

Na przybyłych na przedszkolny ogród gości czekało wiele atrakcji. Były m.in. zjeżdżalnie, wideobudka, malowanie buziek, balonowe zwierzaki oraz zabawy z animatorem. Było też coś na ząb.

- Myślę, że to jednoczy, integruje i pokazuje jak my na co dzień pracujemy – mówiła Bożena Dąbrowska.

W ogrodzie można było też zajrzeć do w kącika czytelniczego. - Po raz trzeci pozyskaliśmy fundusze z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa tj. 3 tys. zł za które zostaną kolejne książki, bajki dla dzieci do księgozbioru zakupione, za poprzednie pieniądze kupiliśmy książki m.in. bajki o emocjach – mówiła Bożena Dąbrowska.