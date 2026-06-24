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Ulanów 24 czerwca 2026

Rodzinny piknik w Dąbrowicy

W minioną niedzielę mieszkańcy Dąbrowicy i okolic wspólnie bawili się podczas pikniku rodzinnego. Wydarzenie przyciągnęło całe rodziny, które mogły skorzystać z wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Na najmłodszych czekały dmuchańce, bańki mydlane, animacje, konkursy oraz loteria, w której każdy los okazywał się wygrany. Nie zabrakło również wspólnej zabawy tanecznej, która dostarczyła uczestnikom wielu pozytywnych emocji.

Dopisała także pogoda. Słoneczny dzień sprzyjał integracji i wspólnemu spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Uczestnicy mogli ugasić pragnienie chłodną lemoniadą i innymi orzeźwiającymi napojami, a także skorzystać z bogatej oferty gastronomicznej. Na gości czekały potrawy przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich „Jagódki” oraz dania z grilla.

Podczas wydarzenia nie zabrakło również przedstawicieli samorządu. W imieniu władz Gminy i Miasta Ulanów najlepsze życzenia oraz kosz słodyczy przekazali sekretarz gminy Magdalena Hasiak i radny Rady Miejskiej Janusz Wołoszyn.

Rodzinny piknik był okazją nie tylko do dobrej zabawy, ale także do integracji mieszkańców i wspólnego spędzenia czasu w miłej atmosferze.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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