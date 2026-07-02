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Stalowa Wola 2 lipca 2026

Rodzinny Piknik przy Parafii Opatrzności Bożej

Już w sobotę, 5 lipca, przy Parafii Opatrzności Bożej w Stalowej Woli odbędzie się Rodzinny Piknik. Wydarzenie potrwa od godz. 15 do 22 i będzie okazją do wspólnej zabawy dla mieszkańców w każdym wieku.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Od początku pikniku na najmłodszych czekać będą dmuchańce, animacje, wata cukrowa i popcorn. Na scenie zaprezentują się także parafialne grupy artystyczne.

Nie zabraknie również atrakcji kulinarnych. O godz. 16 rozpocznie się gotowanie w ramach „Wielkiej Patelni”, a od godz. 17 będzie można spróbować przygotowanych potraw. O godz. 18 ruszy grill, a od 19 wydawane będą grillowane kiełbaski.

Wieczorem odbędą się koncerty. W programie „Legendy Polskiej Muzyki” zabrzmią przeboje Andrzeja Zauchy, Krzysztofa Krawczyka i Zbigniewa Wodeckiego. Na scenie wystąpią Michał Szafraniec, Daniel Zakościelny i Kamil Grabarz. Gościem specjalnym będzie także ks. Jakub Bartczak, jeden z najbardziej rozpoznawalnych wykonawców muzyki hip-hopowej wśród duchownych.

Na zakończenie, od godz. 20 do 22, organizatorzy zapraszają na potańcówkę pod chmurką.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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