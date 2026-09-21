Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
wsa
0.0 / 5
Stalowa Wola 20 września 2026

Rodzinne warsztaty z Janem Pukiem

Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli zaprasza na wrześniowe spotkanie w ramach cyklu rzemieślniczych warsztatów rodzinnych. Gościem pierwszego powakacyjnego spotkania będzie Jan Puk - przedstawiciel lasowiackiego zabawkarstwa drewnianego w widłach Wisły i Sanu.

REKLAMA
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Dzięki projektowi „Z podwórka dziadka Jana - zachowanie i transmisja żywej tradycji zabawkarstwa Lasowiaków” uczestnicy doświadczą praktyki tradycyjnego rzemiosła, które dziś jest świadectwem kultury i codziennego życia minionych czasów. A kto może opowiedzieć o nim lepiej niż sam twórca, który od lat go pielęgnuje i przekazuje dalej?

Na uczestników czeka nie lada gratka! Złożenie słynnego płotu dronczastego, w wersji pana Jana oraz poznanie przy tym dawnych technik i sposobów pracy.

Warsztaty odbędą się 27 września (niedziela) o godz. 15.00 w sali edukacyjnej MDK. Wstęp jest bezpłatny. Obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu: +48 (15) 842 09 50, wew. 135. Liczba miejsc ograniczona.

Organizatorzy proszą, aby dzieci i młodzież do 16. roku życia były w towarzystwie opiekunów.

W przypadku osób o szczególnych potrzebach - potrzebny wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu: +48 (15) 842 09 50 lub na adres e-mail: dzialzdkmdk@gmail.com.

Uwaga! W trakcie warsztatów mogą być wykonywane zdjęcia i/lub nagrania. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną znajdującą się pod adresem: https://mdkstalowawola.pl/rodo/.

Zadanie realizowane w ramach projektu z Programu dotacyjnego „Niematerialne - przekaż dalej”.

Projekt realizowany we współpracy z Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.

Patronat honorowy nad projektem objął Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Patroni medialni: Telewizja Kablowa STELLA, Wydawnictwo Sztafeta, Radio Leliwa.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Małe sceny - Wielkie historie. Biblioteka zaprasza uczniów do konkursu plastycznego
Stalowa Wola
Małe sceny - Wielkie historie. Biblioteka zaprasza uczniów do konkursu plastycznego
Naporowski strzela, Stal U19 wygrywa mecz za meczem
Stalowa Wola
Naporowski strzela, Stal U19 wygrywa mecz za meczem
Małe rączki, wielkie pomysły
Stalowa Wola
Małe rączki, wielkie pomysły
Bolesna inauguracja. Katem Stali jej… wychowanek
Stalowa Wola
Bolesna inauguracja. Katem Stali jej… wychowanek
Stalowa Wola świętuje. Stal lepsza od Resovii w derbach Podkarpacia
Stalowa Wola
Stalowa Wola świętuje. Stal lepsza od Resovii w derbach Podkarpacia
Integracja przy ziemniaku
Stalowa Wola
Integracja przy ziemniaku
Śląsk złożył hołd synowi Zaleszan
Zaleszany
Śląsk złożył hołd synowi Zaleszan
Rocznica 17 września 1939 r. Wspomnienie wojny i modlitwy o pokój
Stalowa Wola
Rocznica 17 września 1939 r. Wspomnienie wojny i modlitwy o pokój
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu