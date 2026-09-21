Rodzinne warsztaty z Janem Pukiem

Dzięki projektowi „Z podwórka dziadka Jana - zachowanie i transmisja żywej tradycji zabawkarstwa Lasowiaków” uczestnicy doświadczą praktyki tradycyjnego rzemiosła, które dziś jest świadectwem kultury i codziennego życia minionych czasów. A kto może opowiedzieć o nim lepiej niż sam twórca, który od lat go pielęgnuje i przekazuje dalej?

Na uczestników czeka nie lada gratka! Złożenie słynnego płotu dronczastego, w wersji pana Jana oraz poznanie przy tym dawnych technik i sposobów pracy.

Warsztaty odbędą się 27 września (niedziela) o godz. 15.00 w sali edukacyjnej MDK. Wstęp jest bezpłatny. Obowiązują wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu: +48 (15) 842 09 50, wew. 135. Liczba miejsc ograniczona.

Organizatorzy proszą, aby dzieci i młodzież do 16. roku życia były w towarzystwie opiekunów.

W przypadku osób o szczególnych potrzebach - potrzebny wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu: +48 (15) 842 09 50 lub na adres e-mail: dzialzdkmdk@gmail.com.

Uwaga! W trakcie warsztatów mogą być wykonywane zdjęcia i/lub nagrania. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną znajdującą się pod adresem: https://mdkstalowawola.pl/rodo/.

Zadanie realizowane w ramach projektu z Programu dotacyjnego „Niematerialne - przekaż dalej”.

Projekt realizowany we współpracy z Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli.

Patronat honorowy nad projektem objął Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny.

Patroni medialni: Telewizja Kablowa STELLA, Wydawnictwo Sztafeta, Radio Leliwa.