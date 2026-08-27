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Stalowa Wola Pysznica 27 sierpnia 2026

Rodzinna sobota w Brandwicy! Alpaki, dmuchańce, piana party i loteria z nagrodami

W sobotę, 29 sierpnia, teren rekreacyjny przy przedszkolu w Brandwicy zamieni się w miejsce pełne rodzinnej zabawy. W programie Pikniku Sołeckiego znalazły się m.in. spotkanie z alpakami, bezpłatne dmuchańce, przejażdżki bryczką, kule wodne, warsztaty artystyczne, piana party oraz specjalna loteria fantowa, w której losy będzie można zdobyć dzięki aktywnemu udziałowi w zabawach.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

Atrakcje dla dzieci i dorosłych

Piknik Sołecki w Brandwicy rozpocznie się o godz. 15 i potrwa do godz. 20. Organizatorzy przygotowali bogaty program dla całych rodzin. Na najmłodszych czekać będą darmowe dmuchańce, spotkanie z alpakami, przejażdżki bryczką, kule wodne, warsztaty artystyczne oraz liczne animacje i zabawy.

Podczas wydarzenia będzie można także spotkać strażaków z OSP Jastkowice. Na scenie wystąpi Milena Maziarz z Kłyżowa. Nie zabraknie również muzyki, stoisk gastronomicznych, słodkości, napojów oraz darmowej kiełbaski z grilla.

Nie kupujesz losu – zdobywasz go w zabawie

Jedną z głównych atrakcji pikniku będzie loteria fantowa z atrakcyjnymi nagrodami. Organizatorzy przygotują osiem różnych konkurencji i zabaw. Każdy, kto aktywnie weźmie udział w czterech z nich, otrzyma jeden los uprawniający do udziału w losowaniu nagród. Losów nie będzie można kupić – będzie je można wyłącznie zdobyć poprzez wspólną zabawę, udział w grach, quizach i konkursach.

Pomysł ma zachęcić do aktywności nie tylko najmłodszych, lecz także ich rodziców.

– Robimy to po to, żeby nie tylko dzieci miały świetną zabawę, ale również żeby zaktywizować rodziców i zachęcić całe rodziny do wspólnego udziału. Przygotowanie tej atrakcji wymaga sporo pracy, ale wierzę, że efekt będzie naprawdę świetny – mówi Krzysztof Faraś, sołtys Brandwicy.

Piana party, jeśli pozwoli pogoda

Jeżeli pozwoli na to pogoda, podczas pikniku odbędzie się również piana party. Organizatorzy zachęcają rodziców, aby zabrali dla dzieci ubrania na zmianę – może być naprawdę mokro i wesoło.

Piknik Sołecki odbędzie się w sobotę, 29 sierpnia, w godz. 15–20 na terenie rekreacyjnym przy przedszkolu w Brandwicy. Do wspólnej zabawy zaprasza sołtys Brandwicy Krzysztof Faraś.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Gminy Pysznica w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Brandwica.

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Elżbieta Mierzwa-Laba

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