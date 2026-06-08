Rodzinna atmosfera i moc atrakcji

Organizatorzy przygotowali bogaty program skierowany zarówno do najmłodszych uczestników, jak i starszych gości. Na dzieci czekały gry, zabawy, konkursy oraz aktywności sportowe. Nie zabrakło również muzycznych emocji – chętni mogli zaprezentować swoje talenty podczas karaoke, któremu towarzyszyły unoszące się w powietrzu kolorowe bańki mydlane.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się strefy kreatywne, gdzie najmłodsi mogli rozwijać wyobraźnię i zdolności manualne. Dzieci własnoręcznie wykonywały slime, bransoletki, zawieszki, rysunki oraz figurki gipsowe. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie i zabrać do domu wyjątkową pamiątkę.

Nieodłącznym elementem rodzinnego święta była również strefa gastronomiczna. Na uczestników czekały domowe ciasta, desery, popcorn, a także zdrowe przekąski, owoce i napoje. Stoły uginały się od smakołyków przygotowanych przez rodziców, którzy aktywnie włączyli się w organizację wydarzenia. Jedną z największych atrakcji była dmuchana zjeżdżalnia.

Niezapomnianych wrażeń dostarczyli również strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastkowicach. Uczniowie mieli okazję z bliska zobaczyć specjalistyczny sprzęt ratowniczy, a także wejść do wozów strażackich i poznać kulisy pracy druhów.

Organizatorzy podkreślają, że sukces wydarzenia nie byłby możliwy bez zaangażowania Rady Rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły. Wspólna praca i wsparcie rodziców, zarówno organizacyjne, jak i finansowe, sprawiły, że piknik stał się wyjątkowym świętem całej społeczności.