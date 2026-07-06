Rodzinna atmosfera i dobra zabawa podczas pikniku przy parafii Opatrzności Bożej

Dzieci chętnie korzystały z dmuchańców, animacji, a także zajadały się watą cukrową i popcornem. Dużym zainteresowaniem wszystkich uczestników imprezy cieszyło się także wspólne gotowanie w ramach „Wielkiej Patelni” oraz grillowanie. Kolejki nie maiły końca.

Z kolei na scenie zaprezentowały się parafialne grupy artystyczne. Dużym wydarzeniem był koncert „Legendy Polskiej Muzyki”, podczas którego zabrzmiały przeboje Andrzeja Zauchy, Krzysztofa Krawczyka i Zbigniewa Wodeckiego. Wystąpili Michał Szafraniec, Daniel Zakościelny i Kamil Grabarz, a publiczność chętnie śpiewała razem z artystami.

Gościem specjalnym pikniku był ks. Jakub Bartczak, jeden z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce duchownych wykonujących muzykę hip-hopową. Jego występ spotkał się z dużym zainteresowaniem i został ciepło przyjęty przez uczestników.

Rodzinna atmosfera, bogaty program i piękna pogoda sprawiły, że piknik przy parafii Opatrzności Bożej zgromadził całe rodziny, które wspólnie spędziły niedzielne popołudnie.