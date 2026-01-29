Chaos pod „Piątką”. Rodzice łamią zakaz wjazdu i narażają dzieci

Sprawę nagłośnił radny miejski Andrzej Dorosz, który zwrócił uwagę na skalę problemu i jego konsekwencje dla bezpieczeństwa uczniów.

- Sprawa jest poważna ponieważ dotyczy nielegalnego wjeżdżania rodziców na teren szkoły samochodami prywatnymi, którymi przywożą dzieci. Dzieje się tak pomimo faktu, że jest tutaj wyraźnie postawiony znak zakazu wjazdu samochodów. Dzieje się tak pomimo apeli dyrekcji szkoły o to, żeby nie wjeżdżać prywatnymi samochodami na teren szkoły z uwagi na to, że miejsca jest mało, a poza tym rano jest duży ruch dzieci i te dzieci muszą omijać wjeżdżające samochody - mówił radny.

Radny Rady Miejskiej w Stalowej Woli Andrzej Dorosz

Jak podkreśla Dorosz, miasto już wiele lat temu zapewniło alternatywę dla rodziców dowożących dzieci do szkoły.

- Władze miast już przed wielu laty udostępniły dogodny postój dla rodziców, którzy rano spiesząc się do pracy przywożą swoje dzieci, budując pobliski parking przy kościele, który służy zarówno wiernym jak i również potrzebom szkolnym. Spokojnie można na tym placu zaparkować. Ten parking jest ze środków miasta utrzymywany, odśnieżany, dojście do szkoły to jest około 50 metrów - dodaje.

Największe problemy pojawiają się zimą, gdy warunki drogowe dodatkowo zwiększają ryzyko wypadku.

- Rodzice niestety nieodpowiedzialnie wjeżdżają tymi samochodami na teren szkoły. Szczególnie było to uciążliwe w okresie intensywnych opadów śniegu kiedy wszystko zostało zasypane. Dojazd ten jest wąski, w okresie zimowym często jest śliski i między tymi samochodami muszą przechodzić dzieci. Jest to szalenie niebezpieczne i wszyscy mamy dzieci, wszyscy się boimy o ich bezpieczeństwo i jest to drobny gest z państwa strony by tego nie robić - apeluje radny.

Głos w sprawie zabrała również dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5, Dorota Kornek, która podkreśla, że problem powraca co roku.

- Jest ciężko. Co roku prosimy rodziców i ponawiam apel. Dla bezpieczeństwa wszystkich uczniów, żeby naprawdę bardzo rozsądnie traktować nie tylko naszą wewnętrzną drogę, na którą nie powinni rodzice wjeżdżać, ponieważ jest znak o tym informujący, że jest to droga tylko dla pracowników i dla służb, które tu wjeżdżają. Natomiast w sytuacji kiedy są takie obfite opady śniegu, kiedy jest bardzo trudno posprzątać to wszystko, dodatkowo utrudnia to przejście dzieciom po chodniku i bezpieczne dojście do szkoły - mówiła.

Dorota Kornek, dyrektor PSP nr 5 w Stalowej Woli

Jak zaznacza dyrekcja, nieodpowiedzialne parkowanie ma realne skutki.

- Ostatnio mieliśmy taki przykry wypadek, że nawet służby nie przyjechały po śmieci ponieważ rodzice zastawili wjazd do szkoły. Także bardzo proszę, żeby dla bezpieczeństwa dzieci, nie dla naszej wygody, na teren szkoły nie wjeżdżać - apeluje Dorota Kornek.

Szkoła i samorząd liczą, że kolejne apele przyniosą efekt, a rodzice zrozumieją, że kilka dodatkowych kroków z parkingu nie jest warte ryzyka, jakie codziennie ponoszą uczniowie.