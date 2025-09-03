RIA MULTISALON – kompleksowe centrum motoryzacyjne w regionie

Doświadczenie oraz szeroka oferta sprawiają, że firma jest liderem rynku nie tylko w regionie, ale także na wschodzie Polski, gdzie dla marek takich jak Leapmotor i DS Automobiles jest jedynym autoryzowanym punktem serwisowym.
Sprzedaż samochodów – nowe i używane
RIA MULTISALON oferuje szeroki wybór nowych samochodów marek koncernu Stellantis: Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Fiat, DS Automobiles i Leapmotor (nowość – oficjalne otwarcie już wkrótce), a także samochody używane Spoticar.
W salonie można znaleźć ponad 200 starannie wyselekcjonowanych samochodów używanych gwarantujących jakość, bezpieczeństwo i sprawdzoną historię.
Serwis i obsługa posprzedażowa
Firma dysponuje autoryzowanym serwisem ASO dla 8 marek samochodowych, a także serwisem wielomarkowym, obsługującym szeroką gamę pojazdów różnych producentów.
Zakres usług serwisowych obejmuje m.in.:
• mechanikę i diagnostykę komputerową,
• blacharnię i lakiernię,
• likwidację szkód komunikacyjnych,
• sprzedaż oryginalnych części zamiennych,
• serwis pojazdów dostawczych.
Już wkrótce otwarte zostanie także LCV Professional Center – specjalistyczne centrum dedykowane flotom oraz klientom biznesowym obsługującym samochody dostawcze.
Dodatkowe usługi motoryzacyjne
W RIA MULTISALON kierowcy znajdą wszystko, czego potrzebują do kompleksowej obsługi swojego pojazdu:
• stację paliw,
• myjnię samochodową,
• detailing oraz nakładanie powłok ceramicznych i ochronnych,
• stację ładowania pojazdów elektrycznych,
• wypożyczalnię samochodów krótko i długoterminową,
• skup i przyjmowanie samochodów w rozliczeniu,
• kredyty, leasingi oraz pełną obsługę ubezpieczeniową.
Doświadczony zespół – fachowa obsługa
Za sukcesem RIA MULTISALON stoi zespół wykwalifikowanych specjalistów – doradców, mechaników, blacharzy, lakierników i ekspertów finansowych. Dzięki ich zaangażowaniu możliwa jest obsługa na najwyższym poziomie w każdej dziedzinie motoryzacji.
RIA MULTISALON – wszystko w jednym miejscu
Celem firmy jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań dla każdego kierowcy. Dlatego RIA MULTISALON nieustannie się rozwija, poszerza ofertę i inwestuje w nowoczesne technologie oraz nowe marki.
W salonie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz – od zakupu auta, przez serwis, aż po sprzedaż, finansowanie i pełną obsługę powypadkową.
/artykuł sponsorowany/
