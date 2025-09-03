Miesięcznik
Księżniczki
Stalowa Wola 3 września 2025

RIA MULTISALON – kompleksowe centrum motoryzacyjne w regionie

Kompleksowe Centrum Motoryzacyjne RIA MULTISALON to nowoczesne i w pełni kompleksowe centrum motoryzacyjne, które od lat dostarcza najwyższej jakości usługi w zakresie sprzedaży, serwisu i obsługi pojazdów.

Doświadczenie oraz szeroka oferta sprawiają, że firma jest liderem rynku nie tylko w regionie, ale także na wschodzie Polski, gdzie dla marek takich jak Leapmotor i DS Automobiles jest jedynym autoryzowanym punktem serwisowym.

Sprzedaż samochodów – nowe i używane

RIA MULTISALON oferuje szeroki wybór nowych samochodów marek koncernu Stellantis: Peugeot, Citroën, Opel, Jeep, Fiat, DS Automobiles i Leapmotor (nowość – oficjalne otwarcie już wkrótce), a także samochody używane Spoticar.

W salonie można znaleźć ponad 200 starannie wyselekcjonowanych samochodów używanych gwarantujących jakość, bezpieczeństwo i sprawdzoną historię.

Serwis i obsługa posprzedażowa

Firma dysponuje autoryzowanym serwisem ASO dla 8 marek samochodowych, a także serwisem wielomarkowym, obsługującym szeroką gamę pojazdów różnych producentów.

Zakres usług serwisowych obejmuje m.in.:

mechanikę i diagnostykę komputerową,

blacharnię i lakiernię,

likwidację szkód komunikacyjnych,

sprzedaż oryginalnych części zamiennych,

serwis pojazdów dostawczych.

Już wkrótce otwarte zostanie także LCV Professional Center – specjalistyczne centrum dedykowane flotom oraz klientom biznesowym obsługującym samochody dostawcze.

Dodatkowe usługi motoryzacyjne

W RIA MULTISALON kierowcy znajdą wszystko, czego potrzebują do kompleksowej obsługi swojego pojazdu:

stację paliw,

myjnię samochodową,

detailing oraz nakładanie powłok ceramicznych i ochronnych,

stację ładowania pojazdów elektrycznych,

wypożyczalnię samochodów krótko i długoterminową,

skup i przyjmowanie samochodów w rozliczeniu,

kredyty, leasingi oraz pełną obsługę ubezpieczeniową.

Doświadczony zespół – fachowa obsługa

Za sukcesem RIA MULTISALON stoi zespół wykwalifikowanych specjalistów – doradców, mechaników, blacharzy, lakierników i ekspertów finansowych. Dzięki ich zaangażowaniu możliwa jest obsługa na najwyższym poziomie w każdej dziedzinie motoryzacji.

RIA MULTISALON – wszystko w jednym miejscu

Celem firmy jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań dla każdego kierowcy. Dlatego RIA MULTISALON nieustannie się rozwija, poszerza ofertę i inwestuje w nowoczesne technologie oraz nowe marki.

W salonie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz – od zakupu auta, przez serwis, aż po sprzedaż, finansowanie i pełną obsługę powypadkową.

/artykuł sponsorowany/

