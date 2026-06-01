1 czerwca 2026

Rezerwa „Stalówki” zdobyła twierdzę Leżajsk!

Liga okręgowa. Stal II Stalowa Wola jest pierwszą drużyną, która w tym sezonie znalazła sposób na zdobycie kompletu punktów na stadionie Pogoni Leżajsk. W pierwszej połowie rzut karny obronił bramkarz Stali - Szymon Madej. Ostatnia drużyna tabeli ligowej, San Kłyżów zremisował bezbramkowo z wiceliderem w Kamieniu, a Stal z Nowej Dęby uratowała punkt w starciu z Czarnymi Lipa kilka minut przed końcem.