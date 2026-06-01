Rezerwa „Stalówki” zdobyła twierdzę Leżajsk!

W środę (3 maja) rozpocznie się 28. kolejka. Stal II zmierzy się u siebie z Olimpią Pysznica, a do Zdziar przyjedzie Pogoń Leżajsk. Obydwa mecze o godz. 18.
W czwartek (4 maja) pozostałe spotkania: Unia - Siarka II, Jeziorak - Sparta, LKS Brzyska Wola - Stal Nowa Dęba, Czarni - Słowianin, Tanew - Sokół - wszystkie mecze o godz. 17.30
27. kolejka
Pogoń Leżajsk - Stal II Stalowa Wola 1:2 (0:0)
0:1 Wójs (53), 0:2 Gnatek (68), 1:2 Maliarenko (78)
Pogoń: Szpila – Głodowski (74 Staroń), Drożdżal, Sobolewski, Fusiarz, Bosak (78 Kisielewicz), Siara, Grabarz (74 Miazga), Flis (74 Flis), Baj (46 Kruk), Maliarenko
Stal: Madej - Słowik, Fedejko, Moskal, Książek, Kominek, Gnatek (89 Oraczewski), Opoka, Sławek, Wójs (81 Kopeć), Piotrowski.
Sędziował Mateusz Dwornicki (Zaklików).
Żółte kartki: Kruk, Lipiński Gnatek, Wójs, Kominek, Fedejko, Oraczewski.
W pozostałych meczach 27. kolejki:
Słowianin Grębów – Tanew Wólka Tanewska 3:2 (1:0)
Nieradka (42), Dec (58), Omuru (62) - Siembida (74), D.Kokoszka (90)
Olimpia Pysznica - Unia Nowa Sarzyna 1:1 (1:1)
Urbanik (7) - Madej (17)
Stal Nowa Dęba - Czarni Lipa 1:1 (0:0)
Głód (85) - Wojtusik (49)
Sokół Kamień - San Kłyżów 0:0
Siarka II - Jeziorak Chwałowice 5:1 (2:0)
Stawiński (33, 65), Witek (60, 63), Gurdak (44) - Suszek (73)
Sparta Jeżowe - LKS Brzyska Wola 2:1 (1:0)
Szewczyk (13), Janusz (85) - D.Kaczmarczyk (90-karny)
Pauzował LZS Zdziary.
