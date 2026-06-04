Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
olczyk
0.0 / 5
Stalowa Wola Jarocin 4 czerwca 2026

Rezerwa „Stalówki” wygrała 9 mecz z rzędu

W środę odbyły się dwa mecze 28. kolejki ligi okręgowej. W Stalowej Woli na płycie głównej Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej rezerwy „Stalówki” pokonały Olimpię Pysznica - to dziewiąte z rzędu ligowe zwycięstwo jedenastki trenera Sławomira Adamusa. W drugim spotkaniu LZS Zdziary zremisował w domu z Pogonią Leżajsk. Pozostałe mecze odbędą się dzisiaj (4 czerwca).

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

W Stalowej Woli pierwsi bramkę zdobyli goście, chociaż to gospodarzem byli w ataku i często gościli pod polem karnym rywala. W 34. minucie piłkarze trenera Kacpra Piechniak szybko przetransportowali piłkę w „szesnastkę” Stali i z narożnika pola bramkowego nie do obrony huknął Adrian Golik. Futbolówka odbiła się od słupka i zatrzepotała w siatce.

Szczęśliwy po zdobyciu bramki Adrian Golik

Stracony gol podziałał mobilizująco na gospodarzy. Zespół Sławomira Adamusa ruszył do zdecydowanych ataków i jeszcze przed przerwą stworzył sobie kilka znakomitych okazji do wyrównania. Na posterunku był jednak Maciej Siudak. Wychowanek Stali, strzegący bramki Olimpii, popisywał się znakomitymi interwencjami i ratował swój zespół w sytuacjach wydawałoby się beznadziejnych. Goście również byli groźni, zwłaszcza za sprawą Piotra Młynarczyka, z którym sporo problemów mieli defensorzy miejscowych. Do przerwy wynik nie uległ jednak zmianie.

Maciej Siudak - bohater pierwszej połowy

Po wznowieniu gry po przerwie Stal szybko doprowadziła do remisu. W 54. minucie Bartosza Świecę, który po przerwie zastąpił między słupkami Siudaka, mocnym strzałem z około 20 metrów pokonał Damian Laba. Zaledwie trzy minuty później, po jednej z kontr Olimpii, na listę strzelców wpisał się Piotr Młynarczyk i jedenastka z Pysznicy ponownie objęła prowadzenie.

Piotr Młynarczyk (z lewej) i Paweł Żółtek

Końcówka należała już jednak do „Stalówki”. Gospodarze zepchnęli rywali do defensywy, raz po raz stwarzając groźne sytuacje pod bramką Olimpii. Długo świetnie spisywał się Świeca, ale i on w końcu musiał skapitulować. W 73. minucie wyrównał Kacper Tereszkiewicz, a gdy wydawało się, że mecz zakończy się podziałem punktów, w doliczonym czasie gry zwycięstwo gospodarzom zapewnił Olaf Nowak. Pomocnik Stali skutecznie wykończył akcję strzałem z pola karnego.

W odróżnieniu od innych piłkarzy pierwszej Stali, Olaf Nowak nie miał problemu, żeby rozegrać cały mecz w rezerwach. I pożegnał się ze Stalówką - po sezonie odchodzi z klubu - golem zapewniającym zwycięstwo

Stal II Stalowa Wola – Olimpia Pysznica 3:2 (0:1)
0:1 Adrian Golik (34), 1:1 Damian Laba (54), 1:2 Piotr Młynarczyk (57), 2:2 Kacper Tereszkiewicz (73), 3:2 Olaf Nowak (90+3).
Stal II: Madej – Fedejko, Książek, Żółtek, Moskal (35. Słowik) – Sławek (46. Gnatek), Nowak, Opoka (64. Tereszkiewicz), Wójs (79. Ziemian), Kominek (38. Laba) – Piotrowski (84. Kopeć).

LZS Zdziary - Pogoń Leżajsk 2:2 (0:1)
0:1 Jakub Siara (37), 1:1 Radosław Wojtas (44), 1:2 Ihor Maliarenko (63), 2:2 Juliusz Cupak (78)

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Krystian Bąk, Jacek Garbacik i Jolanta Smoczyńska na podium triathlonu w Zimnej Wodzie
Stalowa Wola
Krystian Bąk, Jacek Garbacik i Jolanta Smoczyńska na podium triathlonu w Zimnej Wodzie
Podkarpacka Liga Mamusiek wśród najlepszych projektów w Polsce
Stalowa Wola
Podkarpacka Liga Mamusiek wśród najlepszych projektów w Polsce
Od 2027 roku droga przy „Zieleniaku” nie będzie już drogą publiczną
Stalowa Wola
Od 2027 roku droga przy „Zieleniaku” nie będzie już drogą publiczną
Czerwiec w kolorze dojrzałej truskawki
Stalowa Wola
Czerwiec w kolorze dojrzałej truskawki
Królowie remisów i mocni na trybunach
Stalowa Wola
Królowie remisów i mocni na trybunach
Noc Kupały nad Bukową. Zapraszają na słowiańskie święto
Noc Kupały nad Bukową. Zapraszają na słowiańskie święto
Pięć elektryków zasili miejski tabor. Trwa analiza ofert
Stalowa Wola
Pięć elektryków zasili miejski tabor. Trwa analiza ofert
Wieźli 2 kilogramy klefedronu
Nisko
Wieźli 2 kilogramy klefedronu
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu