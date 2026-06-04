Rezerwa „Stalówki” wygrała 9 mecz z rzędu

W Stalowej Woli pierwsi bramkę zdobyli goście, chociaż to gospodarzem byli w ataku i często gościli pod polem karnym rywala. W 34. minucie piłkarze trenera Kacpra Piechniak szybko przetransportowali piłkę w „szesnastkę” Stali i z narożnika pola bramkowego nie do obrony huknął Adrian Golik. Futbolówka odbiła się od słupka i zatrzepotała w siatce.

Szczęśliwy po zdobyciu bramki Adrian Golik

Stracony gol podziałał mobilizująco na gospodarzy. Zespół Sławomira Adamusa ruszył do zdecydowanych ataków i jeszcze przed przerwą stworzył sobie kilka znakomitych okazji do wyrównania. Na posterunku był jednak Maciej Siudak. Wychowanek Stali, strzegący bramki Olimpii, popisywał się znakomitymi interwencjami i ratował swój zespół w sytuacjach wydawałoby się beznadziejnych. Goście również byli groźni, zwłaszcza za sprawą Piotra Młynarczyka, z którym sporo problemów mieli defensorzy miejscowych. Do przerwy wynik nie uległ jednak zmianie.

Maciej Siudak - bohater pierwszej połowy

Po wznowieniu gry po przerwie Stal szybko doprowadziła do remisu. W 54. minucie Bartosza Świecę, który po przerwie zastąpił między słupkami Siudaka, mocnym strzałem z około 20 metrów pokonał Damian Laba. Zaledwie trzy minuty później, po jednej z kontr Olimpii, na listę strzelców wpisał się Piotr Młynarczyk i jedenastka z Pysznicy ponownie objęła prowadzenie.

Piotr Młynarczyk (z lewej) i Paweł Żółtek

Końcówka należała już jednak do „Stalówki”. Gospodarze zepchnęli rywali do defensywy, raz po raz stwarzając groźne sytuacje pod bramką Olimpii. Długo świetnie spisywał się Świeca, ale i on w końcu musiał skapitulować. W 73. minucie wyrównał Kacper Tereszkiewicz, a gdy wydawało się, że mecz zakończy się podziałem punktów, w doliczonym czasie gry zwycięstwo gospodarzom zapewnił Olaf Nowak. Pomocnik Stali skutecznie wykończył akcję strzałem z pola karnego.

W odróżnieniu od innych piłkarzy pierwszej Stali, Olaf Nowak nie miał problemu, żeby rozegrać cały mecz w rezerwach. I pożegnał się ze Stalówką - po sezonie odchodzi z klubu - golem zapewniającym zwycięstwo

Stal II Stalowa Wola – Olimpia Pysznica 3:2 (0:1)

0:1 Adrian Golik (34), 1:1 Damian Laba (54), 1:2 Piotr Młynarczyk (57), 2:2 Kacper Tereszkiewicz (73), 3:2 Olaf Nowak (90+3).

Stal II: Madej – Fedejko, Książek, Żółtek, Moskal (35. Słowik) – Sławek (46. Gnatek), Nowak, Opoka (64. Tereszkiewicz), Wójs (79. Ziemian), Kominek (38. Laba) – Piotrowski (84. Kopeć).

LZS Zdziary - Pogoń Leżajsk 2:2 (0:1)

0:1 Jakub Siara (37), 1:1 Radosław Wojtas (44), 1:2 Ihor Maliarenko (63), 2:2 Juliusz Cupak (78)