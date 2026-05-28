Fot. MKT Stalowa Wola
Stalowa Wola 28 maja 2026

Retro emocje na korcie. Zwycięstwo na urodziny!

Na kortach przy ul. Skoczyńskiego 3 odbywał się wyjątkowy turniej „Tenis Retro” rozgrywanego w formule debla, który połączył sportową rywalizację z doskonałą atmosferą i nutą nostalgii. W sobotnich rozgrywkach w formule gry podwójnej oprócz emocji i efektownych zagrań, była zwykła radość ze wspólnej zabawy.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Pierwsze miejsce zajęły: Ismena Burek i Agnieszka Kolasa, drugie Paweł Konopelski i Marcin Wiącek, trzecie Beata Pizło i Ewelina Bąk, a czwarte Aleksandra Kruk-Merkiel i Mariusz Kłosowski

Szczególnym momentem wydarzenia było świętowanie urodzin Ismeny Burek, która tego dnia sięgnęła po podwójny sukces – nie tylko stanęła na najwyższym stopniu podium, ale także mogła świętować swój wyjątkowy dzień w gronie tenisowych przyjaciół. Te urodziny pamiętać będzie zapewne bardzo długo.

Organizatorzy podkreślają świetną atmosferę i zaangażowanie wszystkich uczestników, dziękując za sportową rywalizację i pozytywną energię, która wypełniła tego dnia korty MKT Stalowa Wola 

